رابط تنسيق جامعة الأزهر وآخر موعد لتسجيل القبول الإلكتروني

يحرص قطاع عريض من الطلبة على الحصول على رابط تنسيق جامعة الأزهر وهو ما جعله يتصدّر محرك البحث العالمي «جوجل» خلال الدقائق الماضية، وذلك بالتزامن مع اليوم الثاني لبدء تسجيل الرغبات التي انطلقت أول أمس الأحد الموافق 21 أغسطس الجاري.

واستمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» والمتعلقة بالجامعات والتنسيق، نوضح في التقرير التالي رابط تنسيق جامعة الأزهر على هذا النحو:

رابط تنسيق جامعة الأزهر

ويستطيع الطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات المختلفة تسجيل رغباتهم من خلال رابط تنسيق جامعة الأزهر بالدخول على هذا الرابط واختيار تبويب «اضغط هنا لتسجيل الرغبات» الذي يمكن الطالب من إتمام عملية التسجيل بسهولة من المنزل.

كما يمكن من خلال الموقع الاستفادة من العمليات التعليمية المتعلقة بالتنسيق الأزهري هذا العام من خلال اختيار أي من التبويبات التالية:

- بيان بمواقع التنسيق الإلكتروني بكليات جامعة الأزهر وفروعه.

- بيان بمواقع التنسيق الإلكتروني بالجامعات.

- دليل الطالب لقواعد التنسيق والقبول لعام 2022.

- خطوات التسجيل وأسلوب ترتيب الاختيارات.

- دليل البنين للكليات والمعاهد.

- دليل البنات للكليات والمعاهد.

موعد انتهاء تنسيق جامعة الأزهر

كان الدكتور محمد الشربيني نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، قد أعلن في وقت سابق، أنَّ تسجيل الرغبات يتمّ بشكل إلكترونيًّا للطلاب والطالبات الناجحين في الدور الأول في الشهادة الثانوية الأزهرية بأقسامها المختلفة (علمي - أدبي - الشعبة الإسلامية).

وانطلق أمس الأحد، تنسيق القبول الإلكتروني بجامعة الأزهر لتمكين طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية الناجحين في الدور الأول من تسجيل رغباتهم بداية لمدة 5 أيام وحتى الخميس الموافق 25 أغسطس الجاري.