وزير التعليم العالي يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة الجلالة وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

فى إطار تعزيز الشراكة العلمية والبحثية بين جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وجامعة الجلالة، شهد د. أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة الجلالة برئاسة د. محمد الشناوي القائم بعمل رئيس الجامعة، وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا برئاسة د. أشرف حيدر، وذلك بحضور د. عادل عدوي نائب رئيس مجلس أمناء جامعة الجلالة، ود. عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وعدد من نواب وعمداء الجامعتين، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالتجمع الخامس.

وشدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال توقيع البروتوكول، على أهمية دور الجامعات الخاصة والأهلية في إتاحة تعليم متميز من خلال تقديم برامج تعليمية متطورة تلبي متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، وأكد عاشور أهمية البروتوكول الموقع، الذي يتطلب تعزيز الشراكة العلمية والبحثية بين الجامعتين، موضحًا أنه سيسهم بشكل فعال في دعم التعاون بين الطرفين باعتباره فرصة لتبادل الخبرات بين أعضاء هيئة التدريس، وكذلك توفير تعليم ذي جودة عالية للطلاب، مما يسهم في خلق بيئة تعليمية متميزة.

وأكد د. أشرف حيدر، القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، أن توقيع البروتوكول يأتي في إطار رؤية جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا لرفع كفاءة خريجيها بما يتناسب مع آخر التطورات في المجالات الأكاديمية والبحثية، موضحًا أن هذا النشاط تم وفق خطة متكاملة تقوم بها جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، لتنفيذها من أجل تبادل الخبرات في مجال التنمية المستدامة والخطط الاستراتيجية ومجال التعاون الدولي، ومن أجل تقديم مستوى متميز من التعليم في مختلف التخصصات، حيث تم الاتفاق بين الجانبين على أجندة عمل المرحلة المقبلة التي ستشهد افتتاح برامج تدريبية جديدة للطلاب لتأهيلهم مهنيًا في إطار ما يتطلبه سوق العمل داخل مصر وخارجها.

وصرح د. عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة، بأن البروتوكول يهدف إلى دعم التعاون العلمي والأكاديمي والبحثي بين الجامعتين، وتعزيز التفاهم المتبادل بين الجانبين في كافة المجالات المشتركة الأكاديمية والبحثية، ومنها: تبادل أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وتبادل الخبراء والمختصين في شتى المجالات.

وأضاف المتحدث الرسمي أن البروتوكول ينص على التعاون في البرامج الأكاديمية المشتركة (المرحلة الجامعية الأولى - مرحلة الدراسات العليا)، والبحوث والرسائل العلمية ومشاريع تطوير التعليم، والمشروعات البحثية المشتركة، فضلاً عن تبادل الخبرة الاستشارية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وكذلك التعاون في تنفيذ البرامج والدورات التدريبية، والمشاركة في المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش العلمية، بالإضافة إلى إتاحة التدريب للطلاب وأطباء الامتياز في القطاع الصحي (الطب البشري - طب وجراحة الفم والأسنان - التمريض - العلاج الطبيعي - الصيدلة - العلوم التطبيقية الصحية) بالمستشفيات التابعة للجامعتين.

ووقع البروتوكول د.أشرف حيدر القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، ود. محمد الشناوي القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة.

وتُعد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا من أعرق وأوائل الجامعات الخاصة في مصر، حيث احتفلت بيوبيلها الفضي ومرور 25 عامًا على إنشائها مؤخرًا، كما تحتل الجامعة مكانة مرموقة بين الجامعات في المجالات العلمية والبحثية والصحية والمسؤولية المجتمعية، وهو الدور الذي ينتهجه رئيس مجلس الأمناء خالد الطوخي لتصبح إحدى الجامعات العريقة التي يُحتذى بها وبسمعتها وكفاءة خريجيها.