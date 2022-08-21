مصاريف جامعة المنوفية الأهلية 2022-2023 في مصر.. والبرامج الدراسية المتاحة

يبحث عدد من طلاب الثانوية العامة عن مصروفات الجامعات المختلفة «الخاصة والأهلية والحكومية»، ومن بينها مصاريف جامعة المنوفية الأهلية 2023-2022 في مصر، استعدادا للالتحاق بها، خاصة بعد ظهور تنسيق الجامعات خلال الأيام الماضية، وهو ما زاد معه البحث عن مصروفات الدراسة الجامعية.

مصاريف جامعة المنوفية الأهلية 2023-2022 في مصر

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، مصاريف جامعة المنوفية الاهلية 2023-2022 في مصر، والتي أنشئت في قرية طوخ طنبشا على مساحة 18 فدانا وبتكلفة أكثر من 2.5 مليار جنيه، ومصممة على أحدث مستوى هندسي معماري.

البرامج الدراسية بجامعة المنوفية الأهلية 2023-2022

قال الدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية، إن مصاريف جامعة المنوفية الأهلية 2023-2022 في مصر، تبلغ 50 ألف جنيه لبرنامج «تخطيط وتشييد المدن الذكية»، و40 ألف جنيه لبرنامج «إنترنت الأشياء وتحليل البيانات الضخمة»، وهما البرنامجين المتاحين خلال العام الدراسي الجديد، وذلك خلال جلسة سابقة مع مجلس الجامعة لمتابعة الاستعدادات لبدء الدراسة بجامعة المنوفية الأهلية، مشيرا أن هذه المصروفات لا تعادل القيمة الحقيقية للدراسة بالجامعة، نظرا لأن الدولة المصرية تتحمل جزءا من هذه المصروفات تخفيفها على كاهل أولياء الأمور.

برامج جامعة المنوفية الأهلية ومجالاتها

من المتوقع أن تقدم جامعة المنوفية أكثر من 22 برنامجا دراسيا في 13 مجالا خلال السنوات المقبلة، وتتمثل في الطب والعلاج الطبيعي والعلوم الصيدلية وتكنولوجيا العلوم الصحية وعلوم التمريض والغذاء والصناعات الغذائية والعلوم الزراعية وعلوم الهندسة وهندسة الحاسوب والفنون والعلوم الأساسية وعلوم الحاسوب وإدارة الأعمال.