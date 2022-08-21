مصاريف جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2022-2023.. تبدأ من 25 ألف جنيه

مصاريف جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2022-2023، أهم ما يشغل بال طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور تزامناً مع قرب الانتهاء من تسجيل الرغبات للمرحلة الثانية التي تنتهي غداً الاثنين الموافق 22 أغسطس، وتعد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا من الجامعات التي تمّ إنشائها بقرار جمهوري سنة 1998.

مصاريف جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

وتستعرض «الوطن» مصاريف جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2022-2023 وذلك في إطار الخدمة التي تقدمها لطلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور بحسب الموقع الرسمي للجامعة:

- مصاريف كلية طب الأسنان: 105 آلاف جنيه.

- مصاريف كلية الطب البشرى: 130 ألف جنيه.

- مصاريف كلية العلاج الطبيعي: 75 ألف جنيه.

- مصاريف كلية الصيدلة: 72 ألف جنيه.

- مصاريف كلية الهندسة: 55 ألف جنيه.

- مصاريف كلية تكنولوجيا المعلومات: 45 ألف جنيه.

- مصاريف كلية التكنولوجيا الحيوية: 55 ألف جنيه.

- مصاريف كلية التمريض: 36 ألف جنيه.

- مصاريف كلية التربية الخاصة: 25 ألف جنيه.

- مصاريف كلية الإعلام: 40 ألف جنيه للشعبتين عربي وإنجليزي.

- مصاريف كلية اللغات والترجمة: 35 ألف جنيه.

- مصاريف كلية الآثار والإرشاد السياحي: 25 ألف جنيه.

- مصاريف كلية الإدارة والاقتصاد: 40 ألف جنيه للشعبتين عربي وإنجليزي.

جامعة معتمدة

وبحسب الموقع الرسمي للجامعة فإنَّها تتمتع بالاعتراف القانوني الكامل من قبل السلطات المصرية المختصة، إذ تمنح الدرجات العلمية كالليسانس، البكالوريوس، والدكتوراه، والماجستير في جميع التخصصات، وقد تمّ اعتماد جميع البرامج الدراسية التي تدرس بالجامعة من قبل المجلس الأعلى للجامعة، كما تعد الجامعة عضواً فاعلاً في اتحاد الجامعات العربية والاتحاد الدولي للجامعات وكذلك اتحاد الجامعات الإفريقية.

الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عبر الصفحة الرسمية لها على «فيس بوك» الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة ومن ضمنها جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وهي كالتالي:

- كلية طب الأسنان: 80%.

- كلية الطب البشري: 82%.

- كلية العلاج الطبيعي: 78%.

- كلية الصيدلة: 74%.

- كلية الهندسة: 68%.

- كلية تكنولوجيا المعلومات:62%.

- كلية التكنولوجيا الحيوية:55%.

- كلية التمريض:55%.

- كلية التربية الخاصة:55%.

- كلية الإعلام:55%.

- كلية اللغات والترجمة:55%.

- كلية الآثار والإرشاد السياحي:55%.

- كلية الإدارة والاقتصاد:55%.