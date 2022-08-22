التصريح بدفن جثة مدرس لقي مصرعه غرقا في القناطر الخيرية

أمرت جهات التحقيق بمركز القناطر الخيرية بالتصريح بدفن جثة مدرس لقي مصرعه غرقا في الرياح التوفيقي في مركز شرطة القناطر، وجرى انتشاله ونقل الجثة لمشرحة مستشفى بنها التعليمي، وتبين من الكشف الظاهري عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية وعدم وجود شبهة جنائية، وجرى التصريح بالدفن عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية وجار فحص الواقعة.

بلاغ بوجود غريق في القناطر الخيرية

تلقى العميد شريف الدخاخني، مأمور مركز شرطة القناطر، بلاغا من الأهالي بغرق شخص بمياه الرياح التوفيقي بدائرة المركز، وعلى الفور جرى إخطار قوات الإنقاذ النهري بالقليوبية، والتي انتقلت لمكان الواقعة وجرى انتشال الجثمان.

تحريات غرق مدرس بالقناطر الخيرية

وبالمعاينة والفحص تبين للرائد محمد رفعت أبوسريع، رئيس مباحث مركز القناطر الخيرية، أن الجثة لشخص يدعى «هـ ع م»، 47 سنة، مدرس بإحدى مدارس القناطر الخيرية، وجار سؤال أهليته وأسرته للتوصل لسبب وفاته ونزوله للمياه وفحص آخر ظهور للمتوفى قبل انتشال جثته من الرياح.