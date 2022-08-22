فاروق الباز لطلاب الثانوية العامة: المجموع مش كل حاجة.. ده رسالة من الله

وجَّه العالم المصري في وكالة ناسا، فاروق الباز، رسالة دعم إلى الطلاب والطالبات بعد ظهور نتائج الثانوية العامة، مشددًا على أن نتيجة الامتحان ليست هي الشيء الوحيد للإنسان حتى يضع مستقبله عليها.

وقال الباز خلال حوار تليفزيوني خاص إلى برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» الذي تقدمه اليوم الاثنين، الفنانة منى عبدالغني والإعلامية إيمان عز الدين على قناة «CBC»، إن «المجموع ده رسالة من الله ويجب على الطالب والطالبة التفكير في أنه يمكن وضع أمنيات في كلية معينة، وبعدها يجد الطالب نفسه في كلية أخرى، وده حصل معايا بالظبط».

الباز: كنت بشرَّح الضفادع عشان كنت عايز أدخل طب

كشف العالم المصري أنه في مرحلة ثالثة ثانوي كان يضع في حساباته أن يدخل كلية الطب، حتى أنه كان يشرح الضفادع ويثق من داخله أنه طبيب، ولكن ما حدث بعد ذلك أن مجموعه في الثانوية لم يُدخله كلية الطب وأتت له فرصتان، إما دخول طب أسنان جامعة القاهرة أو دخول كلية العلوم بجامعة عين شمس، ليختار الأخيرة لأنه لا يريد طب الأسنان وفي نفس الوقت الجامعة كانت قريبة من مقر سكنه.

ولفت فاروق الباز إلى أنه بعدها تخرج ضمن الأوائل في كلية العلوم بجامعة عين شمس واعتبر الأمر رسالة من الله ليسير في هذا الطريق وهو ما حدث بالفعل.

برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» يُذاع من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الثالثة عصرًا.