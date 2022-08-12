فاروق الباز مشيدا بـ«مونيكا» محاربة السرطان: لازم ننحني لنساء مصر

أشاد الدكتور فاروق الباز، عالم الفضاء المصري، بالطالبة مونيكا رامي بمحاربتها مرض السرطان وتفوقها الدراسي، بعد حصولها على مجموع 91% في الثانوية العامة هذا العام، قائلا: «إحنا سعداء بيكي، إنتي بالنسبة لينا حفيدة ملكات مصر العظيمات، بنفتخر بيكي على الدوام».

نساء مصر لهن تعظيم سلام

وأضاف الباز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مصر تستطيع»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، اليوم الجمعة، «إحنا مش بنحيي نساء مصر كما يجب، نساء مصر عليهم تعظيم سلام، وإحنا كرجالة المفروض ننحني لقدواتنا اللي هما نساء مصر».

كنت نفسي أدخل كلية الطب

ولفت إلى أن كل شخص يحصل على نصيبه في الدنيا، وعليه أن يجمع ما بين العلم والمعرفة بقدر المستطاع، متابعا: «أنا كنت نفسي أدخل كلية الطب، وكان مدرسين الثانوية يقولولي هتطلع جراح هايل، ولكن المجموع اللي جبته مادخلنيش الطب، فدخلت كلية العلوم بس قلت هذاكر لحد ما أوصل بيها لمراتب مرتفعة».