فاروق الباز: طول عمرى أهلاوي وأتمنى الفوز للأفضل في الأداء

قال الدكتور فاروق الباز، العالم المصري ومدير مركز أبحاث الفضاء في جامعة بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية، إنه يتمنى الفوز في مباراة الأهلى والزمالك للأفضل في الأداء، «طول عمري أهلاوي لكني بشجع دايما اللى يحب واللى يلعب كويس».

الباز: حضارات في الكون لا نعرفها حتى الآن

تابع الباز، في تصريحات تلفزيونية، أنه لا يوجد إثبات حقيقي على وجود حضارات في الكون لا نعرفها حتى الآن، ولا توجد أي اكتشافات، والقول الفصل في ذلك، أنه لا توجد حياة على أي من كواكب المجموعات الشمسية مثل الأرض.

وأضاف «الباز»، أنه إذا كانت هناك حياة على أحد الكواكب، ربما ستكون لمخلوقات أخرى غير معلومة وستختلف تماما عن الحياة التي نعيشها، مشيرا إلى أننا لا نعلم بوجود كائنات حية تشبه الإنسان في الكون.

الباز يشيد بجهود الدولة المصرية

وكان الدكتور فاروق الباز، أشاد بجهود الدولة المصرية في مجال تكنولوجيا الفضاء والبحث العلمي الفضائي، موضحا أن مصر قطعت شوطا كبيرا في هذا المجال، وأن العلم ودراسة الصور الفضائية ساهم في التحقق من وجود المياه الجوفية في الصحراء الغربية وشرق العوينات، بحسب تصريحات تلفزيونية.

وأكد مدير مركز أبحاث الفضاء في جامعة بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية، أن دعم مصر لمجالات الفضاء سيبدأ من خلال الدستور، وفي عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ارتفع التطور العلمي والبحث العلمي بشكل جيد، ولكن يجب الاهتمام بشكل أكبر، وتقديم إضافة لزيادة سنوية للبحث العلمي، لافقتا إلى أنه يجب الاهتمام بتصنيفات الجامعات المصرية، بعد أن كانت الجامعات المصرية قوية في الماضي مثل جامعة القاهرة التي كانت من أعظم الجامعات.