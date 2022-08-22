انطلاق منتدى حوار الثقافات بحضور وزير الأوقاف ورئيس الطائفة الإنجيلية

افتتح الدكتور أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، بحضور الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، وبمشاركة نخبة من قادة فكر المجتمع المصري، من مختلف المجالات، علماء الدين الإسلامي والمسيحي، وعدد من القيادات الإعلامية، وأعضاء مجلس الشيوخ والنواب وأعضاء التنسيقية، وممثلي المجتمع المدني.

جهود وزارة الأوقاف في نشر ثقافة المواطنة

أعرب رئيس الطائفة الإنجيلية عنْ تقديره للدكتور محمد مختار جمعة، وزيرِ الأوقافْ، كمَا أشيد بجهوده في قضيةِ التسامحِ، والدورِ الكبيرِ الذي تقومُ بهِ وزارةُ الأوقاف.

وقال اندريه زكي إن مَنْ يتابعَ عملَ وَزارةِ الأوقافِ يجدُ نشاطًا كبيرًا في إصدارِ المؤلفاتِ التي تهتمُّ بالقضايا الوطنيَّةِ كالمواطنةِ والعيشِ المشتَرَكِ، والتركيزِ على دورِ المؤسسةِ الدينيةِ في خدمةِ المجتمعِ، وتعزيزِ السلمِ المجتمعيِّ، ونشرِ القيمِ المجتمعيةِ الإيجابيةِ ومواجهةِ التشددِ والتطرفِ.

تطبيق ثقافة المواطنة

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن منتدى حوار الثقافات، أصبح معلما مصريا ثقافيا كبيرا، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه المسئولية، يحرص على تطبيق المواطنة بكل صورها.

وأضاف خلال مؤتمر التسامح ومواجهة العنف، الذي تقيمه الهيئة الإنجيلية بالتعاون مع وزارة الأوقاف أن مصر تجاوزت مصطلح الأقلية، وبات المصريون على قدم المساواة دون تمييز أو تفرقة على أساس الدين أو اللون أو العرق أو الجنس.

وأشار إلى أن الجميع لديه إيمان بقضية المواطنة، ضمن استراتيجية وطنية لتطبيقها بشكل كامل، موضحا أن التسامح ليس فقط قبول الاختلاف، إنما مراعاة شعور الآخر لأعلى درجة، موضحا أن كان هناك بعض العبارات المحفوظة، مثل دعاء اللهم احفظ مصر وسائر بلاد المسلمين، وأصبحت احفظ مصر وسائر بلاد العالمين، فما يحدث في العالم نتأثر به جميعا.

تابع: صليت الجمعة الماضية وراء شيخ وطني حتى النخاع، لكنه قال اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، فقلت له «هتخسر إيه لما تدعي اللهم اشف المرضى عموما».

واستكمل: «هنعمل دورات لكل خطباء الجمهورية في كلية الدعوة»، مبينا أن رجل الدين يبني ولا يهدم يجمع ولا يفرق، الإنسان العاقل لا ينتظر منه الأذى فبالضرورة رجل الدين لا ينتظر منه هذا.

ورحبت الدكتورة سميرة لوقا، رئيس قطاع أول الحوار بالهيئة القبطية الانجيلية، بالحضور والمشاركين في المؤتمر، مؤكدة أهمية التسامح وهو موضوع المؤتمر، لأنه الأساس الذي تقوم عليه الحياة، ويتعايش به المواطنون، وتتحقق من خلاله المواطنة.

منتدى حوار الثقافات

وأكدت أن قطاع الحوار بالهيئة يقوم على محاور عدة منذ عشرين عاما، إذ يتفرع منه برنامج الواعظات والداعيات، والآن يعمل الحوار في الاتجاه الموازي له، وهو تفعيل الحوار على أرض الواقع، بوجود أئمة وقساوسة من المؤسسات الدينية، وعلى رأسها قياداتها، وهو ما يتجلى بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور أندريه زكي، رئيس الهيئة الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، ورئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، جنبا الى جنب لتفعيل التسامح والحوار على أرض الواقع.