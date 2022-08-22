البرلمان ينتصر للمسنين في عهد السيسي.. تعديل «التأمينات» وقانون خاص بهم

شهد الفصل التشريعي في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تعديل العديد من التشريعات وإعداد العديد من مشاريع القوانين، وذلك بهدف توفير حياة كريمة للمواطنين، حيث أعلن الرئيس السيسي منذ توليه رئاسة الجمهورية سعي الدولة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

الدولة تنتصر لكبار السن

ومن التشريعات التي قامت بها الدولة تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات عام 2019، ليشهد طفرة في تقديم الامتيازات التأمينية للمواطنين وخاصة المسنين، كما تعمل الدولة في الوقت الحالي على الانتهاء من تشريع جديد يخدم كبار السن وهو مشروع قانون المسنين.

تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية

البداية في عام 2019 حيث صدَّق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات بعد الموافقة عليه من البرلمان، وحمل التعديل الجديد العديد من المزايا لكبار السن، ومن هذه المزايا استحداث نظام للمعاش الإضافي، كما شملت التعديلات الجديدة المساعدة في توصيل المعاشات لمنازل المرضى والعاجزين وكبار السن، وتوفير الوسائل الترفيهية كالرحلات ومشاهدة عروض المسارح والإقامة في المصايف، وتخفيض تعريفة المواصلات، وتخفيض أسعار دخول النوادي والمتاحف.

مشروع قانون المسنين الجديد

ويعمل البرلمان في الوقت الحالي على مناقشة مشروع قانون المسنين الجديد، الذي يعد من أهم التشريعات في الحقبة البرلمانية في عهد الرئيس السيسي، حيث يقدم العديد من المزايا لكبار السن، وتنص مواد مشروع القانون على توفير حياة كريمة للمواطنين، حيث عمل مشروع القانون على توفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة.

مزايا خاصة للمسنين في القانون الجديد

كما يعد من أبرز مزايا القانون الجديد هو توفير كارت خاص لكبار السن يسمى «بطاقة المسن»، يحصل من خلالها على العديد من الخدمات التي تقدمها الدولة لهم لأول مرة، ومن مزايا مشروع القانون أيضاً إنشاء صندوق دعم المسنين، الذي يهدف إلى توفير العديد من المزايا للمسن، وتوفير معاش شهري لمن تجاوز سن الـ65 عاما من كبار السن، وتضمن القانون خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن لمحل سكنه.