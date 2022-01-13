مفاجأة قانون التأمينات الجديد: إنشاء 7 حسابات.. منها المرض والبطالة

تشمل لائحة قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، عددا من المزايا التأمينية لأصحاب المعاشات، ونصت على استمرار العمل بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الـصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وتعرض «الوطن» في هذا التقرير بعض مزايا قانون التأمينات الجديد.

إنشاء 7 حسابات تأمينية

وتضمنت اللائحة التنفيذية لقانون المعاشات رقم 148 لسنة 2019، في المادة 27 منه، التي تخص صندوق التأمين الاجتماعي المنصوص عليه في المادة 2 من القانون، على إنشاء 7 حسابات تأمينية؛ إذ يحق للشخص إنشاء حساب تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وإصابات العمل.

تأمين المرض والبطالة

ونصت اللائحة التنفيذية من قانون التأمينات الاجتماعية، على أنه يحق للشخص إنشاء حساب تأمين المرض، و«البطالة، والمكافأة» ويخصص به حساب شخصي لكل مؤمن عليه.

كما يحق له إنشاء حساب المعاش الإضافي، ويخصص به حساب شخصي لكل مؤمن عليه، و«الرعاية الاجتماعية» لأصحاب المعاشات.

رصيد أول المدة لحسابات التأمين الاجتماعي

وأوضحت المادة 28 من قانون التأمينات الاجتماعية، أن لجنة الخبراء تحدد رصيد أول المدة لحسابات التأمين الاجتماعي، كما يصدر قرارا من رئيس الهيئة، بعد موافقة مجلس الإدارة بتحديده لكل حساب من بالتأمين الاجتماعي.

قانون التأمينات الاجتماعية

وأكد النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، لـ«الوطن»، أنه لا بد من مراجعة الأثر التشريعي للقوانين؛ إذ تبين أن أصحاب المعاش المبكر الذين تقدموا بطلبات سابقة للحصول على معاشهم ومستحقاتهم المالية قبل تطبيق العمل بقانون التأمينات الحالي الصادر في يناير 2020، يواجهون إشكالية خطيرة.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن قانون التأمينات الحالي لم يراع هذه الفئة من أصحاب المعاشات، كما أن الأمر يتطلب إجراء تعديل تشريعي لمنح أصحاب المعاش المبكر، الذين تقدموا بطلباتهم للخروج على المعاش، قبل تطبيق قانون التأمينات والمعاشات الحالي، فترة انتقالية لتسوية أوضاعهم.