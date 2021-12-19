امتيازات للمسنين في قانونهم الجديد.. معاش وتوصيل مجاني ورعاية نفسية

يعد مشروع حقوق المسنين الجديد أحد أهم التشريعات التي تسعى الدولة إلى مناقشتها والانتهاء منها، وذلك لأنه يتوافق مع رؤية الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطن، ويوفر العديد من المزايا التي يحتاج إليها المسنون ولم تكن موجودة في أي تشريع سابق.

ويستعرض «الوطن»، في السطور التالية، مزايا قانون حقوق المسنين الجديد، بعد موافقة مجلس الشيوخ عليه نهائيا:

«كارت المسن».. خدمات مخفضة ومواصلات بالمجان

وتضمن مشروع قانون حقوق المسنين الجديد، العديد من المزايا التي يحتاج إليها كبار السن، ومنها «كارت المسن» الذي يحصل المسن من خلاله على العديد من الخدمات؛ كاستخدام وسائل المواصلات بالمجان، وتخفيض أسعار العديد من الخدمات الصحية والاجتماعية، لتصبح بأسعار رمزية، والاشتراك في الأندية والحصول على رحلات داخلية وخارجية، واستخدام المسارح ودور السينما وحفلات الموسيقية بالمجان أو بأسعار مخفضة.

تذليل الموقات التي تواجه المسنين

وشهد مشروع قانون حقوق المسنين الجديد، إنشاء صندوق دعم المسنين، الذي يهدف إلى توفير العديد من المزايا للمسن، وتذليل المعوقات التي تواجه المسنين في الحصول على حقوقهم، والتعاون بين الصندوق وبين الهيئات الحكومية والأهلية المعنية بحماية ورعاية المسنين، واستثمار أموال الصندوق بما يحفظ التوازن المالي لهم، وإقرار العقود والاتفاقيات وقبول المنح والتبرعات التي تأتي للمجلس بما يحقق أغراض الصندوق.

معاش شهري للمسنين وتوصيله للمنزل

ونص مشروع قانون حقوق المسنين الجديد على توفير معاش شهري لكبار السن، وذلك لمن هم فوق الـ 65 عاما، كما يستحق المعاش من يعانون من عجزاً أو مرضاً مزمناً وليس لهم دخل ولا يتقاضون معاشاً تأمينياً، وتوصيل المعاش للمسنين غير القادرين بالمجان، فضلا عن تخفيض القيمة المقررة مقابل خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن لمحل سكنه، كما يقدم إعفاء جزئيا من تذاكر وسائل المواصلات وغيرها، بالإضافة إلى توفير الرعاية النفسية اللازمة للمسنين وإعادة تأهيلهم.