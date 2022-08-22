الكهرباء: 34000 ميجاوات أقصى حمل للشبكة خلال ساعات الذروة

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن أقصى حمل كهربي وصلنا له خلال ساعة الذروة 34000 ميجاوات، وكانت القدرات الكهربائية المتاحة 48200 ميجاوات، لافتا إلى أن احتياطي القدرات الكهربائية 13900 ميجاوات.

استقرار التغذية الكهربية

وأشارت وزارة الكهرباء والطاقة المتجدة، في بيان، إلى أن المردود الإيجابي للاستقرار الكبير يستمر في التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية؛ إثر التطوير الذي شهده قطاع الكهرباء والدعم الكبير من القيادة السياسية لهذا القطاع الحيوي، ويستمر جميع العاملين والقيادات بقطاع الكهرباء في العمل سواء على مستوى الإنتاج أو شبكات النقل والتوزيع؛ وذلك لتلبية الاحتياجات الكهربائية مع استقرار التغذية الكهربية.

سرعة إصلاح أي عطل طارئ

ويتابع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ذلك أولا بأول مع التوجيهات بسرعة الإصلاح عند حدوث أي عطل طارئ، مع استمرار تلقي أي بلاغات على الخط الساخن 121 على مدار الساعة، وكذلك المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء الموحدة.