خطوات لازم تعملها لمواجهة حرائق الكهرباء.. لا تستخدم المياه في الإطفاء

يتساءل عدد كبير من المواطنين عن كيفية التعامل مع حرائق الكهرباء الطارئة، خاصة في فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، وما يصاحبه من أضرار بسبب عدم التعامل الجيد سواء مع الأجهزة أو المهمات الكهربائية.

يحظر نهائياً استخدام المياه في إطفاء الحريق

وقدمت الشئون الفنية بهندسة كهرباء التحرير «بدر» بقطاع السادات التابع لشركة توزيع كهرباء البحيرة، عبر منشور على صفحتها الرئيسية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عددًا من النصائح التي يجب أن يتم اتباعها لسرعة التعامل مع حرائق الكهرباء الطارئة، وتتمثل في سرعة الاتصال بالحماية المدنية على رقم 180 مع الحظر نهائيًا استخدام المياه في إطفاء الحريق إذ إنه موصل جيد للكهرباء ويشبه تأثيره تأثير المعادن كموصل قوي للكهرباء.

فصل الكهرباء نهائيًا للمنازل المحيطة عند وقوع الحريق

وأشارت الشئون الفنية بهندسة كهرباء التحرير، أنه يجب فصل الكهرباء نهائيًا للمنازل المحيطة عند وقوع الحريق لتفادي امتداد الماس الكهربائي إلى باقي الوصلات الكهربائية وعدم تضاعف الحريق، لافتة «إذا كان الحريق في لوحة كهرباء داخل منزلك فيتم فصل الكهرباء بمفتاح «باتشينو» المخصص لذلك وإذا كان في كابل كهرباء بالشارع أو في غرفة كهرباء فيتم الاتصال بطوارئ الكهرباء على رقم 121 وهي من ستتولى القيام بذلك».

استخدام طفاية ثاني أكسيد الكربون كمكافحة مبدئية للحريق

وأوضحت: «يمكن استخدام طفاية ثاني أكسيد الكربون كمكافحة مبدئية للحريق»، لافتة إلى أنه يجب فصل الغاز إن كان الحريق داخل المنازل المحيطة لتفادي خطر امتداد النيران وإن كان الحريق في كابل أوغرفة كهرباء بالشارع يتم الاتصال بطوارئ الغاز على رقم 129 لقطعه لحين الانتهاء من إطفاء الحريق وأنه في حالة امتداد الحريق والانتشار يجب عدم التدافع لعدم إلحاق الأذى بالآخرين.