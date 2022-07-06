خطوات التقديم على المنصة الإلكترونية لمدارس التكنولوجيا والتعليم المزدوج 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خـطوات التـقديـم على المنصة الإلكترونية لمدارس التعليم والتدريب المزدوج والتكنولوجيا التطبيقية ومراكز التميز للعام الدراسي الجديد 2022/2023، والذي فتح باب التقديم له ولمدة 15 يوما على أن ينتهي 20 يوليو المقبل.

خطوات التقديم على المنصة الإلكترونية

وحددت وزارة التربية والتعليم، خطوات التقديم ومراحل القبول بمدارس التعليم والتدريب المزدوج والتكنولوجيا التطبيقية ومراكز التميز للعام وترصدها «الوطن» خلال السطور التالية:

- الدخول على رابط التقديم على موقع الوزارة.

- إدخال البيانات الأساسية المطلوبة.

- اختار النظام التعليمي الأنسب بالنسبة ليك (نظام التعليم والتدريب المزدوج - نظام مدارس التكنولوجيا التطبيقية - نظام مراكز التميز).

- تحديد الرغبات حسب النظام التعليمي الذي تم اختياره.

- الضغط على «إرسال الطلب» بمجرد ما تحدد رغباتك.

- اضغط «إرسال التنسيق».

دفع رسوم اختبار القبول

- دفع رسوم الاختبار (اتجه إلى أقرب فرع شبكـة فوري/ البريد المصري/ فـــي الــوقت المــحدد لدفع مبلغ 100 جنيه مصري، رسوم اختبار القبول).

- المبلـــغ المـــدفوع لا يسترد ولا يضمن لك اجتـياز الاختبار.

- لن يتم تحديد موعد للاختبار في حالة عدم الدفع.

اختبار القبـول

- تحديد موعد ومكان الاختبار وإرسالة علي الإيميل للطالب.

- حضور الاختبار في الموعد المحدد وإلا يتم الغاؤه.

- إرسال نتيجة الاختبارعلي الإيميل الخاص بالطالب.

- تحديد موعد للمقابلة الشخصية بعد التنسيق.

المقابلة الشخصية

- دفع رسوم المقابلة الشخصية (التوجه إلى أقرب فرع شبكة فوري/ البريد المصري/ يفي الوقت المحدد لدفع مبلغ 150 جنيها مصريا، رسوم إجراء المقابلة الشخصية).

- المبلغ المدفوع لا يسترد ولا يضمن اجتياز اختبار المقابلة الشخصية ولن يتم تحديد موعد للمقابـلة في حالة عدم الدفع.

- نتيجة المقابلة الشخصية هتكون واحدة من ٣ (إنــــك نجحت- إنك على قائمة الانتظار - إنك متوفقتش في المقابلة الشخصية).