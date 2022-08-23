رئيس «العبور الجديدة» يستعرض مميزات المدينة: قريبة من العاصمة الإدارية.. وتسهيلات للمستثمرين

قال المهندس أحمد علي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، إن مدينة العبور هي إحدى مدن الجيل الرابع بمساحة 59 ألف فدان، لافتا إلى أن المدينة تتميز بقربها من العاصمة الإدارية والشروق والعاشر من رمضان ومحاور الطرق الرئيسية.

دعم البنية التحتية في مشروع العبور الجديدة

وأوضح «علي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، والمذاع عبر فضائية «الحياة»، أن الدولة تهتم بشكل كبير بتقديم كل مخططات الدعم للبنية التحتية في المدن الجديدة لتحفيز الاستثمارات بها، لافتا إلى أن مدينة العبور الجديدة تتضمن مناطق خدمية وتخصيص الأراضي للمباني السكنية والجامعات وأنشطة ترفيهية وخدمية، وجميع المشروعات المقامة بالمدينة مقدم لها كل الخدمات.

محطات الصرف وتوصيلات المياه والكهرباء

وأشار المهندس أحمد علي إلى أن مدينة العبور الجديدة تتضمن محطات الصرف وتوصيلات المياه والكهرباء مع تقديم كل التسهيلات للمستثمرين، لافتا إلى أن مشروع الإسكان الاجتماعي ذو طابع مميز والذي يضم 78 عمارة، حيث تم الانتهاء من أعمال الطرق، مشددا على ضرورة الانتهاء من أعمال الزراعة، والوحدات السكنية بالحي 14 والذي يحتوي على 806 عمارات سكنية بإجمالي 19344 وحدة سكنية لمحدودي الدخل.

جدير بالذكر أن مدينة العبور الجديدة، تعد واحدة من المدن الجديدة، التي توليها الدولة اهتماما كبيرا، ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من خلال تنفيذ عدد كبير من المشروعات، في كل القطاعات، سواء السكنية، الصناعية، الخدمية، وغيرها من المشروعات، لتوفير حياة متكاملة للسكان داخل هذه المدن.