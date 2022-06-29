رئيس جهاز العبور الجديدة يطمئن على معدلات التنفيذ بالمشروعات السكنية

تفقد المهندس أحمد علي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، مشروع الإسكان الاجتماعي بمنطقة الـ2600 فدان بـ28 ألف وحدة سكنية ومشروع سكن مصر، وذلك في إطار دفع معدلات التنفيذ لتسليم الوحدات المتبقية لمستحقيها واستكمال أعمال الطرق وتنسيق الموقع.

زراعة المحاور الرئيسية بمشروع الإسكان الاجتماعي

كما تفقد مسؤولو الجهاز، أعمال الزراعة لجميع المحاور الرئيسية للمدينة بمشروع الإسكان الاجتماعي ذو الطابع المميز والذي يضم 78 عمارة، حيث تم الانتهاء من أعمال الطرق، مشددا على ضرورة الانتهاء من أعمال الزراعة، كما تفقد الوحدات السكنية بالحي 14 والذي يحتوي على 806 عمارات سكنية بإجمالي 19344 وحدة سكنية لمحدودي الدخل.

كما وجه رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، بسرعة الانتهاء من أعمال الزراعة وتنسيق الموقع لـ78عمارة بالإسكان الاجتماعي ذو الطابع الحديث نموذج 90م2 بمنطقة الـ2600 فدان بالمدينة، والذي يضم 1872 وحدة والمدرجة في خطة التسليم للحاجزين.

متابعة العمل بخزان المياه المغذي لمنطقة الـ 2600 فدان

كما أجرى علي، جولة ميدانية بالمدينة، رافقه خلالها قيادات الجهاز، لمتابعة مستجدات الأعمال بخزان المياه سعة 10 آلاف م3 المغذي لمنطقة الـ2600 فدان، مشيدا بحجم الأعمال والإنجاز.

وأضاف رئيس جهاز العبور الجديدة، أنه جارٍ تنفيذ وحدة مرور ومحطة فحص المركبات تحت إشراف وزارة الداخلية بمنطقة الـ2600 فدان بحي الكرامة على مساحة 7 أفدنة، وتتكون من «مدرسه قيادة - وحدة فحص فني - مبني إداري - محطة وقود» لتعود بالنفع على سكان المدينة والمناطق المحيطة، في إطار توفير الخدمات المختلفة للمواطنين بمختلف الأنشطة.

كما شدد على ضرورة تكثيف العمالة بالمواقع والالتزام بالكفاءة والجودة في التنفيذ وضرورة المتابعة الدورية؛ لما يجري تنفيذه من مشروعات لتحقيق أقصى استفادة للمواطنين، كما تم التنبيه على الشركات المنفذة بسرعة الانتهاء من أعمال «الإسكان - المرافق - الطرق - تنسيق الموقع – الكهرباء».