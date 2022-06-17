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3 يوليو.. بدء تسليم قطع أراضي المصريين بالخارج بمشروع بيت الوطن في العبور الجديدة

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ايمن حمزة
10:57 ص | الجمعة 17 يونيو 2022
وزير الإسكان

وزير الإسكان

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن أن جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، سيبدأ يوم الأحد الموافق 3/7/2022، وحتى يوم الأربعاء الموافق 6/7/2022، في تسليم عددٍ من قطع أراضي المصريين بالخارج السابق حجزها بمشروع بيت الوطن بالمنطقة «ZONE F» بالـ2600 فدان بمدينة العبور الجديدة.

وأوضح المهندس أحمد علي، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي من 1 : 20، يوم الأحد 3/7/2022، والقطع أرقام «22 – 23 – 28 – 29 – 34 – 35 – 36 – 40 – 41 – 43 – 64 – 65»، يوم الإثنين 4/7/2022، والقطع أرقام «73 – 74 – 75 – 76 – 78 79 – 80 – 81 – 82 – 86 – 87 – 90»، يوم الثلاثاء 5/7/2022، وتخصيص يوم الأربعاء 6/7/2022، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.

وأضاف رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، أن على العملاء الحاجزين لتلك القطع التوجه إلى الإدارة العقارية بمقر الجهاز لفتح ملف للقطعة، مع ما يفيد سداد المستحقات المالية وجميع المستندات الخاصة بقطعة الأرض.

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