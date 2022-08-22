وزيرة الهجرة: ندرس منح حوافز للمصريين في الخارج لتشجيعهم على الاستثمار ببلدهم

قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إن حديث المصريين عن إنجازات بلدهم يؤدي لحالة من الحراك لمواجهة الشائعات والأخبار التي لم تحدث، متابعة: «الشباب المصري حريص جدا على معرفة ما يحدث في مصر من خلال أسئلة توضح اهتمامهم بالشأن المصري في ملتقى لوجوس الثالث، وسألوا رئيس الوزراء عن معيشة المواطن داخل مصر في إطار الأزمة العالمية والحرب الروسية الأوكرانية واطلعوا على جهود الحكومة في مختلف المجالات الصحية والاقتصادية».

الاستثمار في المستقبل

وتابعت «جندي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC»، مع الإعلامية إنجي القاضي، المذاع عبر فضائية « DMC»: «نستكمل طريقنا في العمل من أجل الاستثمار في المستقبل وطرح المزيد من المزايا الممنوحة لأبنائنا في الخارج، ويتم دراسة منح حوافز للمصريين في الخارج لتشجيعهم على الاستثمار في مصر»، مضيفة أن الوزارة تنسق مع السفارات في الخارج للتأكد من رعاية المصريين في الدول التي تشهد صراعات وحروب بشكل خاص مثل بلغاريا ورومانيا وأوكرانيا وتوفير الانتقال السريع للمصريين في الخارج في أي وقت حال رغبتهم في العودة، وأكدت أنه في حال وجود معايير أمنية أو تحذيرات من حكومة كييف لا بد أن يلتزم بها المصريون في أوكرانيا.

متابعة مشكلات المصريين في الخارج

وأوضحت أن القيادة السياسية وجهت بمتابعة مشكلات المصريين في الخارج في أي دولة، خاصة الدول التي تشهد صراعات عسكرية للتأكد من توفير الأمان لهم.