اتفاقية لتقديم مواسم جديدة من شخصية جيمس بوند حتى عام 2037

كشفت تقارير أجنبية، عن تعاقد القائمين على شخصية «جيمس بوند»، مع شركة إنتاج «وارنر برادرز»، لتقديم هذه الشخصية الشهيرة، في مواسم جديدة، إذ جرى توقيع صفقة للحفاظ على استمرارية ذلك المشروع، حتى عام 2037 على الأقل.

تفاصيل الاتفاقية لاستمرار جيمس بوند لعام 2037

وذكر موقع « The Mirror»، أنّ «منتجو جيمس بوند، التي جمعت مليارات الجنيهات الاسترلينية، وقعوا تلك الاتفاقية لتستمر إلى ما بعد الذكرى السنوية الـ75 للفيلم الأصلي»، إذ أنّ التقرير لم يكشف عن هوية المُمثل الذي سيُجسد هذه الشخصية في الموسم المُرتقب، ولم يستعرض أي تفاصيل أخرى باستثناء الاتفاقية.

ما هي شخصية جيمس بوند؟

«جيمس بوند» هو شخصية خيالية ابتكرها الروائي «إيان فليمنج» في عام 1953. بوند هو عميل بريطاني سري يعمل لدى فرع MI6، ولقبه الرمزي 007. تم تمثيل شخصيته من قبل عدة ممثلين وهم: شون كونري، جورج لازينبي، روجر مور، تيموثي دالتون، بيرس بروسنان ودانيال كريغ، في سلسلة أفلام سينمائية مكونة من 26 فيلم. فيلمين فقط لم تنتجهم شركة Eon Productions. تمتلك شركة Eon حالياً جميع حقوق اقتباس روايات إيان فليمنج عن شخصية جيمس بوند.

تفاصيل الأجزاء الأولى من سلسلة أفلام جيمس بوند

وعُرض الفيلم الأصلي، عام 1962، فيما جسد شخصية جيمس بوند، الفنان شون كونري، وحصد إيرادات بقيمة 59.5 مليون دولار آنذاك، فيما استمر في تقديم 5 مواسم متتالية، حتى عام 1967، مُحققًا ملايين الدولارات.