متفوقو الثانوية العامة بالإسكندرية يرفضون تكريمهم تقديرًا لأصحاب المجاميع الأقل

«جبر الخواطر على الله» مقولة جسدها مجموعة من متفوقي الثانوية العامة من أبناء كنيسة العذراء وأبي سيفين بالإسكندرية، الذين رفضوا التكريم بحفل المتفوقين الذي أقيم تزامنا مع عيد العذراء مريم، وذلك تقديرًا منهم لأصدقائهم ممن لم يحالفهم الحظ حصد ذات المجاميع العليا.

البادرة لم تكن وليدة اللحظة بل جاءت مسبقا وبإجماع ممن لهم حق التكريم، حين اجتمع بهم القس سرابيون بدري والقس مرقوريوس وليم، رعاة الكنيسة، قبل الاحتفال بأيام، ليجمع الطلاب على رفض التكريم، مغلبين محبتهم لأصدقائهم عن التكريم اللحظي وهو الأمر الذي تبعه إشادة من رعاة الكنيسة بهم.

الطلاب رفضوا الاحتفال تقديرا لزملائهم

وقال القس سرابيون بدري لـ«الوطن»: «اجتمعنا بالطلاب قبل الاحتفال وجميعهم قرروا رفض حفل تكريمهم وذلك محبة وتقديرا لمجهودات أصدقائهم وإخوتهم لمجاميع أقل، قائلين: فرحتنا من فرحة إخواتنا وزعلنا من زعلهم»، مشيدا بمحبتهم لزملائهم وشاكرا أولياء أمورهم على ما بذلوه من مجهود في تربية أبنائهم.

ونصح جميع أولياء الأمور بضرورة زرع المحبة في نفوس أطفالهم منذ الصغر وتعليمهم معنى البذل ومشاركة الآخرين في أفراحهم وأحزانهم.

عدد المتفوقين.. 40 ألف طالبًا

وكرمت الكنيسة الطلبة الأوائل من المرحلة الابتدائية والإعدادية والجامعية مع تجاوز المرحلة الثانوية، وبلغ عدد المتفوقين نحو 40 طالبًا، وذلك بالتزامن مع عيد العذراء بحضور القس سرابيون بدري والقس مرقوريوس وليم رعاة الكنيسة، وبحضور 3000 شخص من شعب الكنيسة والطلبة وذويهم.