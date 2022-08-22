مُنشد ترانيم: عيد السيدة العذراء لكل المصريين وليس للأقباط فقط

قال الدكتور مينا نبيل، طبيب ومنشد ترانيم قبطية، إن عيد السيدة العذراء مريم، هو عيد لكل المصريين وليس للأقباط فقط، وأن الجميع يحتفل به سواء مسلمين أو مسيحيين، نظرا لمكانة السيدة العذراء في قلوب الجميع بلا استثناء.

ترانيم خاصة بالسيدة العذراء

وأضاف «نبيل» خلال استضافته ببرنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع عبر فضائية «dmc»، والذي تقدمه الإعلاميتان جاسمين طه ونهى عبدالعزيز «بشوف بعيني المحجبات من اخواتنا المسلمات بيزاحمونا داخل الكنايس وقت الاحتفال بالعيد»، مؤكدا أن هناك ترانيم خاصة بالسيدة العذراء، يتم ترديدها بشكل يومي خلال أيام الصيام الـ 15، قبل الاحتفال بيوم العيد «الترانيم خلال السنة بشكل عام وفي ترانيم مخصصة في شهر كيهك للعذراء مريم وأشهرها السلام لكِ يا مريم».

درس الطب برغم حبه للإنشاد والغناء

وأشار الدكتور مينا نبيل إلى أنه درس الطب ولكن موهبته الأساسية الغناء والإنشاد «كان حلم والدي والدتي إنهم يشوفوني طبيب ودرست الطب عشان أفرحهم ومع ذلك كملت في حلمي في الغناء والإنشاد»، لافتا إلى أن مهنة الطب صعبة ولا تسمح بممارسة مهنة أخرى جانبها ولكنه تمكن من ذلك بفضل تنظيم الوقت.

بداية في كورال الكنيسة

وعن بدايته في الإنشاد، قال الدكتور مينا نبيل إنه بدأ في كورال الكنيسة منذ أن اكتشف والده صوته «أنا والدي صوته جميل جدا وبنشارك بعض في الترانيم ووالدتي بتشجعنا دايما، وبدايتي في الكنيسة كانت تدريب وتعليم ودلوقتي بشارك في احتفالات مهمة وبقدم الترانيم بكل محبة وصدق».