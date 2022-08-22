رابط التقديم في جامعة الإسكندرية الأهلية.. يبدأ غدا ويستمر لمدة أسبوع 

تبدأ مرحلة قبول الطلاب المتقدمين للدراسة بجامعة الإسكندرية الأهلية، غدا من خلال مرحلة تنسيق إلكتروني مستقلة عن تنسيق القبول بالجامعات الحكومية، تستمر لمدة أسبوع عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

التقديم في جامعة الإسكندرية الأهلية

ترصد «الوطن»، طريقة التقديم إلى جامعة الإسكندرية الأهلية، وفقا لما أعلنته الجامعة في بيانها، على هامش مناقشة مجلس شئون التعليم والطلاب برئاسة الدكتور وائل نبيل نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، اليوم الإثنين، الخطة الدراسية والجدول الزمني للعام الجامعي 2022-2023، الذي يبدأ اعتبارا من أول أكتوبر المقبل، لمدة 30 أسبوع.

ويستطيع الطالب التقديم عبر موقع التنسيق الإلكتروني من (هنا)، لمدة أسبوع يبدأ من الغد، حيث يختار خدمة التنسيق وفقا للشهادة الخاصة به.

كليات جامعة الإسكندرية الأهلية

تطرح جامعة الإسكندرية الأهلية، العديد من البرامج الدراسية المتميزة، حيث تقدم 9 برامج عبر 6 كليات، هي: «كلية الطب والجراحة، كلية طب الفم والأسنان، الصيدلة، كلية الهندسة، كلية علوم الحاسب والبيانات، كلية العلوم».

التحضير للعام الدراسي الجديد

وجه نائب رئيس الجامعة، وكلاء الكليات بضرورة متابعة أعمال الصيانة داخل المدرجات، والقاعات، والمعامل، وتزويد المدرجات، والمعامل بأحدث التقنيات الحديثة التي تساعد في تطوير العملية التعليمية، بما يتناسب مع رؤية القيادة السياسية في تطوير منظومة التعليم في مصر.

يأتي ذلك وسط تكامل تام بين جامعة الإسكندرية، وجامعة إسكندرية الأهلية، المنشأة من خلالها، وفقا لما أكد عليه نائب رئيس الجامعة، كي تستفيد الجامعة الأهلية من الإمكانات المادية والبشرية والتجهيزات المعملية والبحثية بجامعة الإسكندرية، لتحقيق جودة العملية التعليمية.