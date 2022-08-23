بعد ظهورها ترقص في حفل.. ظهور نتيجة تحليل المخدرات لرئيسة وزراء فنلندا

كشف مكتب رئيسة وزراء فنلندا «سانا مارين»، عن نتيجة تحليل المخدرات التي أجرته بعد ظهورها وهي ترقص في حفلة خاصة أثارت الجدل في البلاد.

ونقلت «سكاي نيوز»، عن مكتب رئيسة الوزراء الفنلندية أن نتائج تحليل المخدرات جاءت سلبية، وأنها لا تتعاطى أي نوع من أنواع المخدرات وذلك عقب نشر مقطع فيديو مثير للجدل الأسبوع الماضي ظهرت فيه وهي ترقص وتلهو مع أصدقائها.

وظهرت رئيسة وزراء فنلندا الشابة البالغة من العمر 36 عاما ترقص في حفل مع عدد من المشاهير الفنلنديين وانتشر الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي، واهتمت به عدد من وكالات الأنباء العالمية.

مستاءة من نشر الفيديو

وأعربت «مارين»، عن استيائها من نشر مقاطع فيديو لها على الإنترنت وهي ترقص في حفلات خاصة، معتبرة أنه كان من المفترض أن يشاهد هذه المقاطع الأصدقاء فقط.

ووافقت رئيسة وزراء فنلندا على إجراء اختبار المخدرات مؤكدة أنها لم تتناول المخدرات مطلقا ولم تر أي شخص يفعل ذلك في الحفل الذي حضرته، في الوقت الذي عبّر فيه بعض الفنلنديين عن دعمهم لمارين بينما هاجمها آخرون أثاروا شكوكا حول قدرتها على اتخاذ القرارات الصائبة، وتعد «سانا مارين»، أصغر رئيسة حكومة في العالم، وتولت المنصب في ديسمبر 2019.