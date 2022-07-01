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روسيا: انضمام فنلندا والسويد للناتو أسوأ حلقة في تطور الأمن الأوروبي

كتب:

محمد الليثي
04:18 م | الجمعة 01 يوليو 2022
زعماء حلف الناتو

زعماء حلف الناتو

قال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو إن انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو يُعتبر أسوأ حلقة في تطور الأمن الأوروبي.

الناتو يدعو السويد وفنلندا للانضمام

وخلال مناقشة في «نادي فالداي»، أضاف «غروشكو» أن «توسع حلف شمال الأطلسي ودخول فنلندا والسويد، هو من أكثر الأحداث المثيرة للأسف في تطور الأمن الأوروبي».

وجاء ذلك بعد أن دعا الناتو، بشكل رسمي خلال قمته في مدريد، السويد وفنلندا للانضمام إلى عضويته.

«الناتو» يتبنى استراتيجية جديدة

وتبنى حلف شمال الأطلسي «الناتو» مفهومًا استراتيجيًا جديدًا حتى عام 2030 يصف روسيا بالتهديد الرئيسي لأمن الناتو.

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محمد الليثي
بقلم محمد الليثي

صحفي وباحث متخصص في الشؤون الإسرائيلية ومترجم لغة عبرية - حاصل على ليسانس آداب قسم اللغات الشرقية بجامعة القاهرة عام 2011