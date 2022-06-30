«بوتين»: لا مشكلة بانضمام فنلندا والسويد لحلف الأطلسي

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، إنّه لا مشكلة بانضمام فنلندا والسويد لحلف الأطلسي «الناتو»، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية».

تركيا تغير موقفها تجاه فنلندا والسويد

ومؤخرا سمحت تركيا لفنلندا والسويد، بالانضمام للناتو، وقال وزير العدل، إن تركيا ستطلب منهم «الوفاء بوعودهم»، واتهمت أنقرة كلاً من فنلندا والسويد، باستضافة مسلحين أكراد.

واتفقت دول الشمال في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، على «معالجة طلبات الترحيل أو التسليم المعلقة لتركيا للمشتبه بهم بالإرهاب على وجه السرعة».

حق النقض

أعلنت فنلندا والسويد عزمهما الانضمام إلى التحالف الدفاعي الغربي المكون من 30 عضوا في مايو، ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا.

وهددت تركيا في البداية، باستخدام حق النقض ضد طلبها، لكن بعد أربع ساعات من المحادثات في قمة الناتو في مدريد، توصلت الدول الثلاث إلى حل وسط، ومن المتوقع أن يدعو قادة الناتو فنلندا والسويد رسميًا للانضمام إلى عضويتهما قبل نهاية الاجتماع.