«المهندسين» تدشن لجنة لعلوم الفضاء وتعلن عن بروتوكولات بحثية مرتقبة

أعلنت نقابة المهندسين استحداث لجنة جديدة باسم «تكنولوجيا وعلوم الفضاء»، وأكد المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، أن النقابة خطت خطوة كبيرة نحو المستقبل وسبقت كثيرًا من منظمات المجتمع المدني، باستحداث لجنة نقابية لتكنولوجيا وعلوم الفضاء، وقال خلال مشاركته الاجتماع الأول للجنة الفضاء إن الفضاء هو أحد أكبر المجالات الواعدة والمهمة في الحاضر والمستقبل.

لجنة علوم الفضاء

وبحسب بيان نقابة المهندسين أوضح النبراوي أن الفضاء هو المستقبل، وتكنولوجيا وعلوم الفضاء من المجالات التي تتلامس مع مجالات هندسية كبيرة، ومن هنا جاءت أهمية استحداث لجنة لتكنولوجيا وعلوم الفضاء بالنقابة، وننتظر منها أن تقدم رؤية شاملة لهذا الملف المهم، بما يحقق خدمة المهندسين ومهنة الهندسة والوطن، وهذا هو التحدي الأكبر أمام اللجنة.

وجدَّد نقيب المهندسين دعوته لجموع مهندسي مصر للمشاركة في فعاليات النقابة، وقال: «النقابة هي بيت كل مهندس، ونعتز بمشاركة كل مهندسي مصر في الفعاليات النقابية، ومستعدون دومًا للرد على استفسارات المهندسين».

نقابة المهندسين

من جانبه أشاد المهندس الاستشاري يسري الديب، أمين عام النقابة، باستحداث لجنة للفضاء في نقابة المهندسين.. وقال: «نقابة المهندسين حققت سبقًا كبيرًا باستحداث لجنة للفضاء، ونتمنى لهذه اللجنة أن تكون ذات قوة وتأثير في المجتمع خلال الفترة المقبلة، ولهذا ننتظر منها الكثير، وسنقدم لها كل الدعم والمساندة».

وأكد أمين عام النقابة، ترحيبه بمشاركة المهندسين، في كل لجان وفعاليات النقابة.. وقال: «يسعدنا تواجد المهندسين في بيتهم نقابة المهندسين، ويسعدنا تلبية طموحاتهم، والإجابة عن كل ما يعن لهم من أسئلة واستفسارات».

وتابع بيان نقابة المهندسين: «لجنة الفضاء، برئاسة الدكتور مهندس أحمد فرج، عقدت أولى اجتماعاتها، بحضور المهندس معتز بركات، أمين الصندوق المساعد والمهندس محمد كامل، مقرر لجنة الفضاء، وجميع أعضاء اللجنة».

وأوضحت النقابة في بيانها أنه في بداية الاجتماع، هنَّأ دكتور مهندس أحمد فرج، الدكتور شريف صدقي، لتوليه منصب الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، متمنيًا له التوفيق في منصبه الجديد.

استراتيجية العمل في الفترة المقبلة

واستعرضت اللجنة في اجتماعها استراتيجية العمل في الفترة المقبلة، وقال الدكتور مهندس أحمد فرج: «اللجنة تهدف إلى إنشاء قاعدة علمية متميزة في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء، وخدمة وتوعية المجتمع الهندسي بأهمية الفضاء من خلال تجميع الخبرات في مجال علوم الفضاء، وتشجيع البحوث والمشاريع العلمية المتخصصة في مجال الإلكترونيات والاتصالات والملاحة الفضائية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وبرمجيات الفضاء، واستخدام تكنولوجيا الفضاء للتنمية المستدامة».

وأوضح أن استخدام الفضاء يفيد بشكل إيجابي في مجموعة من المجالات، على رأسها المناخ والرعاية الصحية والتعليم وإدارة المياه، وزيادة الكفاءة في مجالات النقل والزراعة والمساعدة الإنسانية، لافتا إلى أن اللجنة ستعمل على رفع مستوى الوعي الثقافي والهندسي لدى المهندسين فيما يتعلق بعلوم الفضاء، مع الاشتراك في دعم بحوث الفضاء في الجامعات، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتشجيع إبداع وابتكار المهندسين في مجال تكنولوجيا الفضاء، بالتعاون مع وكالة الفضاء المصرية، وتأهيل المهندسين حديثي التخرج في التخصصات المختلفة، بالتعاون مع لجنة التدريب لعقد دورات تدريبية متخصصة، بالتعاون مع الجهات المختصة، مع التعاون مع جهات الاختصاص في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء محليًّا ودوليًّا، للوصول إلى المستوى الأمثل محليًّا وعالميًّا.

وأشار المهندس محمد كامل، مقرر اللجنة، إلى أن اللجنة ستسعى خلال الفترة المقبلة إلى تفعيل بنود البروتوكول الموقَّع بين النقابة ووكالة الفضاء، وتوقيع بروتوكول تعاون مع كلية الفضاء وعلوم الملاحة بجامعة بني سويف، وآخر مع أكاديمية البحث العلمي، فضلًا عن تنظيم ندوات وورش عمل توعوية ودورات تدريبية بعلوم وتكنولوجيا الفضاء.