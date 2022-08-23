«المهندسين» تدشن سلسلة دورات في تصنيع وتركيب ألواح الألومنيوم

أعلنت نقابة المهندسين عن تنظيم سلسلة دورات تدريبية متخصصة في تصنيع وتركيب ألواح الألومنيوم المركبة، وأوضحت النقابة أن التسجيل متاح أون لاين، علما بان تكلفة التدريب للدورة الواحدة 200 جنيها.

نقابة المهندسين

وقالت نقابة المهندسين في إعلان الدورات التدريبية إن مواعيد الدورات كالآتي: دورة أغسطس من 27 وحتى 31 أغسطس الجاري، دورة سبتمبر من 17 إلى 22 سبتمبر المقبل، دورة أكتوبر من 15 إلى 20 أكتوبر المقبل، وأخيرا دورة نوفمبر من 19 إلى 24 نوفمبر 2022 المقبل.

دورة تدريبية متخصصة

وأشارت النقابة إلى أن محتوى الدورة التدريبية يشمل 12 بندًا كالآتي:

1- ما هي خامة ألواح الالمونيوم المركبة؟

2- لوح الألومنيوم.

3- كيفية تصنيع الألواح.

4- المقاومة للحريق والاختبارات الخاصة بها.

5- كيفية تحديد الأنواع الملائمة وتسعيرها.

6- طرق التشغيل والتركيب المختلفة والمفاضلة بينها.

7- مراحل تركيب ألواح الكلادينج.

8- عيوب الصناعة وكيفية اكتشافها وإمكانية علاجها.

9- طرق التصميم المختلفة طبقا للحسابات الإنشائية.

10- السلامة والصحة المهنية.

11- مهارات وأسرار إدارة الوقت بفاعلية للفرد والمؤسسة.

12- حل المشكلات واتخاذ القرار الصحيح.

الهندسة المدنية

وفي وقت سابق أعلنت النقابة عن تنظيم سلسلة محاضرات مجانية في الهندسة المدنية بدأت السبت الماضي بمناقشة موضوع «المكتب الفني لإدارة المشروعات»، حاضر فيها المهندس محمد الخولاني، عضو مجلس إدارة نقابة المهندسين في دمياط، حيث أكد، بحسب بيان لنقابة المهندسين، أنه يقع على عاتق المكتب الفني الجزء الأكبر من المسؤولية في نجاح المشروع أو فشله، موضحا أنّ هناك 3 محددات أساسية لتنفيذ المشروع، وهي «التكلفة والجودة والوقت»، ويمكن التعديل والتغيير في الوقت أو التكلفة، لكن لا يمكن التعديل والتغيير في الجودة بحسب تعبيره.