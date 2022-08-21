«المهندسين»: استراتيجية إعلامية ووحدة توثيق لمواجهة الشائعات

عقدت لجنة الإعلام بالنقابة العامة للمهندسين، برئاسة الدكتورة ولاء نور، أول اجتماعاتها، بحضور المهندس أحمد صبري، الأمين العام المساعد والمتحدث الإعلامي للنقابة، والمهندس سمير زايد، والدكتور مهندس أحمد أبو السعادات، وكيلَي اللجنة، والمهندس كريم الكسار، مقرر اللجنة، حيث قررت إنشاء وحدة توثيق إعلامي، وأوصت بتدشين استراتيجية إعلامية للنقابة والرد على الشائعات.

نقابة المهندسين

وذكر بيان صادر عن نقابة المهندسين اليوم، أنّ الدكتورة ولاء نور، أكدت أنّ أعضاء اللجنة تم اختيارهم بعناية، وجميعهم قادرون على التعبير عن تطلعات وطموحات المهندسين، مشيرة إلى أنّ اللجنة ستضع خطة عمل تتضمن أهدافًا محددة تعمل عليها، وسيسهم كل أعضاء اللجنة في تنفيذها، لنصل بالنتائج المرجوة من لجنة الإعلام، التي تعد من أهم لجان النقابة.

استراتيجية إعلامية

وأكد المهندس أحمد صبري، ضرورة وضع استراتيجية إعلامية شاملة، تتضمن تقديم رسالة إعلامية واضحة للمهندسين، خاصة أنّ النقابة تشهد حراكًا نقابيًّا خلال هذه الفترة، من خلال نشاط وحراك الشُّعب الهندسية ولجان النقابة التي تم تشكيلها مؤخرًا، ما يدفعنا بقوة لوضع آلية تكفل تقديم تغطية هذه الأنشطة، في ظل وجود 30 لجنة نقابية، فضلًا عن أنشطة 25 نقابة فرعية، في محافظات مصر المختلفة، وتابع: «هدفنا نشر الحقائق كاملة للمهندسين» بحسب تعبير البيان.

وشدد المهندس سمير زايد، وكيل اللجنة، على ضرورة أن يكون للجنة الإعلام رؤية ورسالة وأهداف واضحة لتقديم خدمة إعلامية متميزة للمهندسين، والتواصل الدائم معهم، مشددًا على أنّ لجنة الإعلام هي صوت النقابة، لذلك لابد من وضع آلية ليصل هذا الصوت لكل مهندسي مصر.

من جانبه، أشار الدكتور أحمد أبو السعادات وكيل اللجنة، إلى ضرورة وضع خطة إستراتيجية وخطط مرحلية تسير اللجنة على نهجها، مشيرًا إلى أهمية أن تتواجد نقابة المهندسين على أكثر من وسيلة إعلامية، ولا يتوقف الأمر على نشر أخبار النقابة وفعالياتها على الصفحة الرسمية فقط.

تطوير الأداء الإعلامي لنقابة المهندسين

وأكد المهندس كريم الكسار، مقرر اللجنة، ضرورة تطوير الأداء الإعلامي بالنقابة، بما ينعكس إيجابًا على التواصل بين النقابة ومهندسي مصر، مشيرًا إلى ضرورة التواصل والتكامل بين الصفحة الرسمية للنقابة العامة ونظيراتها في النقابات الفرعية.

وفي نهاية الاجتماع، قررت اللجنة إنشاء وحدة توثيق إعلامي لنشر ما يتم من أنشطة وفعاليات، إضافة إلى الرد على الشائعات التي تُثار حول النقابة وتوضيح الحقائق للمهندسين، كما قررت اللجنة وضع آلية واضحة، وسياسة للنشر تحدد معايير نشر الفعاليات والأنشطة النقابية، والتواصل الدائم مع النقابات الفرعية وجميع شُعب النقابة العامة ولجانها المختلفة.

وقررت اللجنة أيضًا توثيق الصفحة الرسمية للنقابة العامة على فيس بوك، كما تضمنت توصيات اللجنة وضع سياسة للنشر وصياغة الأخبار الصحفية ونشر الوثائق والمخاطبات التي يتم نشرها أو تداولها، وفي نهاية الاجتماع، وجرى تشكيل فرق عمل من أعضاء اللجنة لمتابعة وتنفيذ ما تم من توصيات.