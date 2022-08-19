«المهندسين» ترسل خطابا رسميا للتعليم العالي بخصوص تنسيق كليات الهندسة

أرسل المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، خطابا رسميا إلى الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يتضمن مطالب النقابة بخصوص تنسيق كليات الهندسة في الجامعات الحكومية والخاصة والأعداد المقبولة.

تنسيق كليات الهندسة 2022

وطالب النقيب، في خطابه الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه، بألّا تزيد أعداد الطلاب المقبولين في التعليم الهندسي هذا العام على 25000 ألف طالب، وهو ما يعادل نسبة 5% من الناجحين في الثانوية العامة.

الجامعات والمعاهد الهندسية الخاصة

وبخصوص القبول بالجامعات والمعاهد الهندسية الخاصة، طالبت النقابة بألّا يقل الحد الأدنى لتنسيق القبول بها عن 5% من تنسيق القبول بكليات الهندسة الحكومية.

كما طالبت بتوجيه طلاب التعليم الفني لتنسيق قبول الكليات التكنولوجية الجديدة، مع التوصية بإنشاء نقابة للتكنولوجيين، ويمكن تكوين اتحاد المهن الهندسية «نقابة المهندسين - نقابة التطبيقيين - نقابة التكنولوجيين».

كانت النقابة عقدت في وقتٍ سابق، جلسة استماع بخصوص التعليم الهندسي بحضور المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، والدكتور مهندس حسام رزق، وكيل النقابة، والمهندس الاستشاري محمد ناصر، أمين الصندوق، والمهندس أحمد صبري، الأمين العام المساعد والمتحدث الإعلامي للنقابة، والمهندس المعتز بالله بركات، أمين الصندوق المساعد، وعدد من أعضاء المجلس الأعلى، وعدد من أساتذة الجامعات والمعنيين بالتعليم الهندسي، عقدت نقابة المهندسين أولى جلساتها النقاشية، تمهيدًا لعقد المؤتمر المزمع عقده قريبًا لمناقشة مشكلات التعليم الهندسي في مصر.