الأرصاد: ارتفاع في درجات الحرارة ونسب الرطوبة على معظم الأنحاء

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء على كافة مناطق الجمهورية، لافتة إلى ارتفاع درجات الحرارة لتكون الأجواء شديدة الحرارة على معظم الأنحاء ومن المتوقع أن تسجل القاهرة 37 درجة.

وأوضح خبراء الرصد والتتبع بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن اليوم 23 أغسطس، سيرتفع الاحساس بحرارة الطقس قليلا بسبب زيادة نسبة الرطوبة ما يؤدي لارتفاع درجات الحرارة المحسوسة بقيم تتراوح بين 2 و4 درجات مئوية.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء

ومن المتوقع أن يكون الطقس اليوم شديد الحرارة رطبًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء، حار رطب على السواحل الشمالية، ويكون مائلاً للحرارة رطبًا ليلاً على السواحل الشمالية، وحار رطب على باقي الأنحاء، مع نشاط الرياح أحيانًا على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر.

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء

وجاءت درجات الحرارة اليوم الثلاثاء على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، كالآتي:

تسجل اليوم العظمى في القاهرة الكبرى 37 والمحسوسة 41 درجة، وسجلت درجة الحرارة العظمى في الوجه البحري 37 درجة والمحسوسة 41 درجة، وفي السواحل الشمالية سجلت درجة الحرارة العظمى 33 درجة والمحسوسة 36 درجة، جنوب سيناء، درجة الحرارة العظمى 40 درجة والمحسوسة 42 درجة، وشمال الصعيد درجة الحرارة العظمى 41 درجة والمحسوسة 43 درجة، جنوب الصعيد درجة الحرارة العظمى 43 درجة والمحسوسة 44 درجة.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 24 أغسطس

أما عن درجات الحرارة الأربعاء في القاهرة الكبرى فتصل العظمى لـ 37 درجة والمحسوسة 40 درجة، الوجه البحري درجة الحرارة العظمى 37 درجة والمحسوسة 40 درجة، السواحل الشمالية، درجة الحرارة العظمى 33 درجة والمحسوسة 36 درجة، جنوب سيناء درجة الحرارة العظمى 41 درجة والمحسوسة 43 درجة، شمال الصعيد درجة الحرارة العظمى، 41 درجة والمحسوسة 43 درجة، جنوب الصعيد درجة الحرارة العظمى 43 درجة والمحسوسة 44 درجة.