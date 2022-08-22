طقس الإسكندرية اليوم.. ارتفاع درجات الحرارة واستقرار موج البحر

شهد طقس الإسكندرية اليوم، ارتفاع درجات الحرارة، التي وصلت إلى 32 درجة مئوية اليوم الاثنين، بارتفاع درجة عن أمس الأحد، ووسط ارتفاع معدلات الرطوبة التي تزيد من الشعور بحرارة الطقس.

وعلى الرغم من ذلك الطقس الحار واستقرار حالة الأمواج، شواطئ الإسكندرية شهدت ضعف الإقبال الذي يستمر لليوم الثاني على التوالي، نظرًا لالتزامات المواطنين بالأعمال خلال أيام منتصف الأسبوع ما جعل الإدارة المركزية للسياحة والمصايف تشجع المواطنين على التوافد إلى الإسكندرية خلال تلك الأيام.

طقس الإسكندرية اليوم.. استقرار موج البحر

وبحسب التقرير اليومي للإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، فإن طقس الإسكندرية اليوم، شهد حالة من استقرار الأمواج في القطاع الشرقي بينما حالة البحر في القطاع الغربي تتراوح ما بين أمواج خفيفة إلى متوسطة الارتفاع تسمح بالسباحة لكن في الأماكن الآمنة مع الحذر.

هدوء على الشواطئ رغم طقس الإسكندرية الحار

وعلى الرغم من طقس الإسكندرية الحار، إلا أن الشواطئ ما زالت تشهد حالة من ضعف الإقبال منذ أمس، حيث ارجعت «مصايف الإسكندرية» ضعف نسبة إشغال الشواطئ، إلى منتصف الأسبوع حيث ينشغل المواطنون في أعمالهم اليومية، فيما اعتادت على زيادة نسبة الإشغال خلال أيام الإجازات وعطلة نهاية الأسبوع.

وشجعت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، الجميع استغلال فرصة الهدوء خلال تلك الأيام والتوافد إلى الإسكندرية.