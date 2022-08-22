طقس البحيرة اليوم.. ارتفاع نسبة الرطوبة والعظمى تسجل 34 مئوية

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس اليوم الاثنين في البحيرة، شديد الحرارة رطب نهاراً، حار رطب ليلاً.

وأشارت التوقعات إلى أن طقس المدن الساحلية بالبحيرة، وهي إدكو، ورشيد، والمحمودية، حار رطب نهاراً، معتدل الحرارة رطب ليلاً.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس غدا الثلاثاء في البحيرة سيكون مشمسا، غائم جزئياً على السواحل الشمالية.

ارتفاع نسبة الرطوبة

كما تشير توقعات هيئة الأرصاد إلى ارتفاع نسب الرطوبة في البحيرة نهاراً، ما يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل، وذلك بقيم تتراوح بين 2 إلى 4 درجات.

ويتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط في شواطئ مدينة ادكو بمحافظة البحيرة، خفيفة معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1 إلى 1.75 متر، على أن يكون اتجاه الرياح شمالية غربية.

ارتفاع في درجات الحرارة

فيما ارتفعت درجات الحرارة في البحيرة مع تكون ملحوظ للشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية والفرعية بمدن ومراكز المحافظة، وسجلت درجات الحرارة في البحيرة اليوم العظمى 34 درجة مئوية، والصغرى 24.

إجراءات لحماية المصطافين

واتخذت مديرية الصحة بمحافظة البحيرة عددا من الإجراءات لحماية المصطافين في شواطئ مدينة إدكو، من خلال توفير مجموعة من العيادات المتنقلة لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية في حالة تعرض أحدهم للغرق، وجاء ذلك طبقا لتوجيهات محافظ البحيرة بضرورة تكثيف الجهود لحماية المصطافين.