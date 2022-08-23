درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 23-8-2022 على مصر

أصدرت الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر، التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا تفصيليا بشأن توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء الموافق 23 أغسطس الجاري، إذ يستمر ارتفاع الرطوبة على مدار اليوم.

وقال خبراء هيئة الأرصاد في بيانها، إن ارتفاع الرطوبة يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة بقيم تتراوح ما بين 2 إلى 4 درجات مئوية.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء

ومن المتوقع أن يكون الطقس اليوم شديد الحرارة رطبًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوبي سيناء والبلاد، وحارًا رطبًا على السواحل الشمالية، ويكون مائلاً للحرارة رطبًا ليلاً على السواحل الشمالية، حارًا رطبًا على باقي الأنحاء، مع نشاط الرياح أحيانًا على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة اليوم الثلاثاء على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، كالآتي:

القاهرة 37- 26 درجة.

الإسكندرية 33- 25 درجة.

وادي النطرون 37- 25 درجة.

طنطا 36- 25.

شبين الكوم 37- 24.

دمنهور 35- 24.

بلطيم 33- 25.

مطروح 33- 24.

السلوم 34- 22.

سيوة 39- 23.

بورسعيد 33- 25.

دمياط 32- 25.

الزقازيق 37- 25.

المنصورة 37- 26.

الإسماعيلية 38- 24.

السويس 37- 24.

العريش 34- 24.

رفح 34- 23.

رأس سدر 39- 26.

نخل 37- 19.

نويبع 37- 27.

طابا 36- 26.

كاترين 33- 19.

الطور 40- 26.

شرم الشيخ 40- 29.

الغردقة 39- 28.

مرسى علم 40- 29.

الفيوم 38- 25.

بني سويف 38- 25.

المنيا 39- 25.

أسيوط 41- 26.

سوهاج 39- 27.

قنا 41- 27.

الأقصر 42- 27.

أسوان 43- 29.

إدفو 42- 28.

أبو سمبل 42- 28.

الوادي الجديد 43- 25.

شلاتين 39- 27.

أبو رماد 38- 27.

حلايب 35- 28.

رأس حدربة 34- 27.