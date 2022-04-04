عفاف راضي تكشف موقفين تحدثت فيهما لله في «كلم ربنا» مع أحمد الخطيب

سردت الفنانة القديرة عفاف راضي، موقفا تحدثت فيه مع الله عز وجل، وذلك خلال حوارها في برنامج «كلم ربنا»، الذي يُقدمه الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الوطن، ويذاع على الراديو «90 90»، إذ ذكرت أن الموقف هو بداية أعمالها الغنائية، «أول يوم طلعت فيه على المسرح مع الفنان الراحل عبدالحليم حافظ وكان يقود الأوركسترا وطلع عشان خاطري الفنان القدير بليغ حمدي عشان يدعمني ويشجعني ويقدمني ويقول للناس فيه موهبة مهمة هقدمهالك».

بليغ حمدي ظهر على المسرح وقاد الأوركسترا

وأضافت «راضي»، أن بليغ حمدي ظهر على المسرح وقاد الأوركسترا، وبالتأكيد أن حفلة كبيرة مثل عبد الحليم حافظ يشاهدها الكثيرون، «كل الناس كانت بتشوفها وكانت مذاعة على الهواء مباشرة، ودي كانت أول مرة أطلع فيها على التليفزيون وعلى الهواء، محدش يتصور مدى الرعب والخوف اللي أنا كنت فيه، وكنت في البروفات وفي التحضيرات دائما أسأل ربنا وأتكلم مع ربنا، لأن الخطوة الأولى دي هي اللي تخليني إما أنجح أو أفشل، خاصة أن كان هناك دعاية كتير ليا سبقاني».

ربنا استجاب لدعائي في حفلة عبد الحليم حافظ

وأوضحت الفنانة القديرة، أنها دائما ترى الدعاية سلاحا ذا حدين، « إما الناس تقتنع بالكلام اللي سمعته في الدعاية أو العكس، كنت بكلم ربنا على طول، كلمته وقولتله بتمنى يا رب إنك تقف جنبي، يارب خليني مخافش يارب خليك معايا، يا رب يغفر لي أي حاجة أنا عملتها، يا رب اقف معايا في اليوم ده لأن ده هو مستقبلي وحياتي، اللي حصل بقى أني نجحت اليوم ده نجاح كبير جدًا، من أول أغنية وهي رد السلام، ساعتها الجمهور كان رد فعله سريع وتفاعل معايا أثناء الغناء، وهنا حسيت إن ربنا استجاب لي».

عفاف راضي تكلم ربنا لنجاح فيلم مولد يا دنيا

وتابعت: «حسيت فعلا إن ربنا استجاب ليا، ولامسته فعليا، وشكرت ربنا بعديها كتير جدا، ودائما على صلة بربنا، برضوا بالنسبة لفيلم مولد يا دنيا، احنا قعدنا نحضر فيه كتير أوي، وقعدت مستنية انه يخلص والأغاني تخلص، وكنت دائما بدعي ربنا يوم الافتتاح كنت بدعي دعاء كبير أوي، على طول إن ربنا يخليني أنجح، عاوز أنجح من أول خطوة زي ما نجحت وأنا بغني من أول اغنية انجخ في السينما من أول فيلم».