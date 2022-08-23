وزير التعليم العالي: نخطط لاستحداث برامج دراسية لتلبية احتياجات سوق العمل

قال الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي، إن ملامح خطة تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، ستعتمد على الاهتمام بعقد شراكات دولية مع جامعات دولية بارزة، والاهتمام بالبرامج الدراسية البينية، وإضافة واستحداث برامج دراسية جديدة لتلبية احتياجات سوق العمل محليا ودوليا، والسعى لتقدم الجامعات في التصنيفات الدولية، مع الاستمرار في جهود تطوير المستشفيات التعليمية، والاهتمام بملفات الجودة بالجامعات والمعاهد، التحول الرقمي والطلاب الوافدين، بجانب تعزيز مشاركة الجامعات في تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وتعزيز دور كليات الجامعات في مجال المشاركة المجتمعية وتنمية المجتمع.

عاشور يجتمع بعمداء الكليات ببني سويف

عقد وزير التعليم العالي، مع عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بقاعة الاجتماعات بمقر جامعة بني سويف، وفي حضور الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، والدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، وقيادات وزارة التعليم العالي وجامعة بني سويف وأعضاء البرلمان، في مستهل زيارة الوزير لافتتاح وتفقد عدد من المنشآت التعليمية والخدمية الجامعية.

المحافظ يهنئ وزير التعليم العالي

رحب محافظ بني سويف بوزير التعليم العالي، وموجها له التهنئة بثقة القيادة السياسية بتولي حقيبة وزارة التعليم العالي في حركة التعديلات الوزارية الأخيرة، معربا عن سعادته بأن تكون بني سويف أولى المحطات التي يزورها، مثمنا الدور البارز والتعاون المثمر مع جامعة بني سويف في الدفع بخطط المحافظة في كل القطاعات التنموية والخدمية، خاصة أن الجامعة تمثل بيت الخبرة والاستشارة للمحافظة، لما تمتلكه من قامات وكوادر بحثية وعلمية لها ثقلها الأكاديمي في مختلف المجالات والمستويات.

عاشور يهنئ معيدتين من ذوي الهمم

حرص الوزير، والمحافظ، على تقديم التهنئة للمعيدتين: شيماء محمد فوزي، وميار سامح أحمد من ذوي الهمم «إعاقة بصرية» بقسم الإعاقة البصرية بكلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة، اللتين تم تعيينهما لأول مرة داخل الكلية منذ إنشائها عام 2016، بعد تفوقهن وحصولهن على أعلى التقديرات خلال فترة دراستهن بالكلية وتصدرهن أوائل الدفعة.