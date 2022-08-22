وزير التعليم العالي: الجامعات الخاصة والأهلية تقدم خدمات مميزة وبرامج متطورة

شهد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة الجلالة، برئاسة الدكتور محمد الشناوي، القائم بعمل رئيس الجامعة، وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا برئاسة الدكتور أشرف حيدر، بحضور الدكتور عادل العدوي، نائب رئيس مجلس أمناء جامعة الجلالة، والدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وعدد من نواب وعمداء الجامعتين، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالتجمع الخامس.

تعليم متميز يلبي متطلبات سوق العمل

وخلال فعاليات توقيع البروتوكول، أكد الوزير أهمية دور الجامعات الخاصة والأهلية، في إتاحة تعليم متميز من خلال تقديم برامج تعليمية متطورة تلبي متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وأكد عاشور، أهمية البروتوكول الموقع، الذي يتطلب تعزيز الشراكة العلمية والبحثية بين الجامعتين، موضحًا أنّه سيسهم بشكل فعال في دعم التعاون بين الطرفين باعتباره فرصة لتبادل الخبرات بين أعضاء هيئة التدريس، وكذلك توفير تعليم ذو جودة عالية للطلاب، ما يسهم في خلق بيئة تعليمية متميزة.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة، بأنّ البروتوكول يهدف إلى دعم التعاون العلمي والأكاديمي والبحثي بين الجامعتين، وتعزيز التفاهم المتبادل بين الجانبين في المجالات المشتركة الأكاديمية والبحثية، ومنها: تبادل أعضاء هيئه التدريس والهيئة المعاونة، وتبادل الخبراء والمختصين في شتى المجالات.

التعاون في البرامج الأكاديمية

وأضاف المتحدث الرسمي، أن ّالبروتوكول ينص على التعاون في البرامج الأكاديمية المشتركة (المرحلة الجامعية الأولى - مرحلة الدراسات العليا)، والبحوث والرسائل العلمية ومشاريع تطوير التعليم، والمشروعات البحثية المشتركة، فضلًا عن تبادل الخبرة الاستشارية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وكذلك التعاون لتنفيذ البرامج والدورات التدريبية، والمشاركة في المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش العلمية، إضافة إلى إتاحة التدريب للطلاب وأطباء الامتياز في القطاع الصحي (الطب البشري - طب وجراحة الفم والأسنان - التمريض - العلاج الطبيعي - الصيدلة - العلوم التطبيقية الصحية) بالمستشفيات التابعة للجامعتين، فضلاً عن تبادل الخبرات في مجال التنمية المستدامة والخطط الإستراتيجية ومجال التعاون الدولي.

وقع البروتوكول، الدكتور أشرف حيدر رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور محمد الشناوي القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة.