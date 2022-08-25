ابتسامة تتحدى مأساة بتر القدم في حادث سير: ما هذا الصبر يا «إيمان»؟

كانت الابتسامة لا تفارق شفتي إيمان عماد، طالبة كلية الآثار بمحافظة الشرقية، قبل أن تتحول إلى بكاء يمزق قلوب محبيها وهم يرونها ترقد على السرير بعد بتر قدمها جراء تعرضها لحادث دهس مروع رفقة شقيقها.

تحكي «إيمان»، لـ«الوطن»، أنها راضية بقضاء الله وقدره، وتعتبر ما حدث لها محنة تقربها من الله عز وجل، مضيفة أنها ستكمل دراستها وتعيش حياتها بشكل طبيعي، ولن تستسلم لأي ظروف تمر بها.

أستاذ بـ«آثار الزقازيق»: ما هذا الصبر يا إيمان؟

وعلق الدكتور ماهر عطالله استاذ بكلية الآثار بجامعة الزقازيق قائلا: «أسأل الله أن يعوضكي بما افتقديه خيرًا من خزائن عطاياه، تلميذتي إيمان عماد بالفرقة الثانية بكلية الآثار بصان الحجر، ابتليت بفقدان ساقها ومصابة بإصابات أخرى شديدة وتوجهت إلى المستشفى العام بالمنصورة لزيارتها وأسرتها، وكنت أتلكا وأتباطأ خوفا من حالة الحزن والهم والجزع التي هم عليها في هذا الموقف الصعب».

وتابع خلال منشور له عبر حسابه على فيسبوك: «بمجرد أن وقعت عيناي عليها ابتسمت لي ابتسامتها المعهودة المهذبة، ما هذا الصبر يا إيمان؟ أنت مثالية بالقدر الذي لم أره من قبل، اعلمي أننا على هذه الدنيا مسرحية كبيرة كل منا سيؤدي دوره بقدم أو بدونها وسيترك خشبة المسرح، كنتي صابرة محتسبة راضية بقضاء الله، وسوف يعوضك الله ويدخر لك ما هو خير في الدنيا وأيضا في الآخرة».

أمن الشرقية يتلقي بلاغًا بالحادث

وكان اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا يفيد تلقي مركز شرطة أولاد صقر بلاغا بتعرض إيمان. عماد، 19 عاما، وشقيقها «أحمد» طالب بمدرسة حسن طه الثانوية الصناعية بأولاد صقر، مقيمان بقرية منشأة الأمير، لحادث سير حيث صدمتهما سيارة نقل في أثناء عبورهما الطريق أمام مدرسة قصاصين الأزهار بدائرة مركز شرطة أولاد صقر.

وجرى نقلهما إلى مستشفى أولاد صقر المركزي لإجراء الإسعافات الأولية اللازمة لهما وتقديم الخدمة الطبية، ونتج عن الحادث تعرض الطالبة لإصابات خطيرة بالساقين ما أدى لبتر إحدى قدميها، فيما تعرض شقيقها لإصابات عبارة عن كسور وكدمات في أنحاء متفرقة من الجسم.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات وتقرر حبس السائق على ذمة التحقيقات 4 أيام.