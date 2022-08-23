وزير التعليم العالي يلتقي بأول معيدتين من ذوي الهمم في بني سويف

التقى الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يرافقه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، والدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، اليوم، بأول معيدتين من ذوي الهمم «إعاقة بصرية» بقسم الإعاقة البصرية بكلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة بجامعة بني سويف، بعد تفوقهن خلال فترة دراستهن بالكلية وتصدرهن أوائل الدفعة، وتعيينهن لأول مرة داخل الكلية.

وزير التعليم العالي لـ المعيدتين: نعتز بكما

وعبر وزير التعليم العالي عن فخره واعتزازه بالمعيدتين: شيماء محمد فوزي، وميار سامي أحمد، بعد إصرارهن عل التغلب على كافة الصعوبات وتحقيق أهدافهن وأنهن من النماذج المشرفة للجامعات المصرية وجامعة بني سويف.

وأكد عاشور اهتمام وزارة التعليم العالي والحكومة المصرية بذوي الهمم، واتخاذ التدابير الملموسة لتهيئة بيئة مناسبة لهم، لأنهم جزء لا يتجزأ عن المجتمع، ولهم حقوق، ومن حقهم الاندماج في المجتمع.

وثمن الدور الذي تقوم به الجامعات المصرية في التيسير على الطلاب ذوي الهمم وتوفير كافة سبل الراحة لهم، واستعداد الوزارة والجامعات لتقديم كافة أوجه الدعم لهم كرسالة واجبة التحقيق تجاه ذوي الهمم.

رئيس جامعة بني سويف: الإعاقة لم تكن عائقا لتحقيق التفوق

وأكد الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة أن جامعة بني سويف تعد من أولى الجامعات التي حرصت على الاهتمام بذوي الهمم، وانشأت كلية متخصصة في علوم تأهيل ذو الهمم لتصبح رائدة في هذا المجال بين نظائرها من الجامعات الأخرى على المستويين المحلي والإقليمي وذلك منذ عام 2016.