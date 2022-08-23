خبير: أمريكا وروسيا والصين تتنافس على التقارب مع الدول العربية

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية والمتخصص في الشأن العربي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إنّ الرؤية العربية فرضت موقفها على القوى الكبرى، مشيرًا إلى أنّ الرئيس الأمريكي جو بايدن زار المنطقة، وهناك تنافس روسي أمريكي على التقارب مع المنطقة، كما أنّ الرئيس الصيني سيزور المنطقة الشهر المقبل.

المنطقة العربية ذات أهمية استراتيجية

وأضاف خبير العلاقات الدولية والمتخصص في الشأن العربي في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم مصطفى كفافي وهدير أبو زيد: «كل ذلك يعكس أنّ المنطقة العربية ذات أهمية استراتيجية، وهذا نتيجة طبيعية لاستطاعة مصر الحفاظ على النظام العربي وإعادة الحيوية للعمل والتنسيق العربي المشترك».

التنسيق بين الدول العربية

وتابع خبير العلاقات الدولية والمتخصص في الشأن العربي في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أنّ الدول العربية لديها إمكانيات وموارد طبيعية وبشرية، وبالتالي فإنّ التنسيق يسير على مسارين، البُعد الاقتصادي والسياسي، مثل مواجهة الأزمات كالإرهاب والفكر المتطرف وتسوية الأزمات العربية، بما يحافظ على الدولة الوطنية العربية والحلول السياسية، ويدفع إلى تحجيم الأدوار الخارجية المعقدة لهذه الأزمات.