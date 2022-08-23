السجن 6 سنوات لمتهم بهتك عرض فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمعاقبة متهم بهتك عرض فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة؛ أثناء سيرها في أحد الأسواق بمركز الحسينية بالسجن لمدة 6 سنوات.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد علي عبدالرحيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشاريين علي أحمد رجب وحسام محمد المكاوي، وأمانة سر أحمد رمزي.

هتك عرض فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة

وتعود أحداث القضية رقم 8135 لسنة 2033 جنايات مركز الحسينية والمقيدة برقم 774 لسنة 2022 كلي شمال الزقازيق، حيث أمر المستشار حلمي عطا الله محام عام شمال الزقازيق الكلية بإحالة «رزق محمد عبدالمعطي شاكر» إلى محكمة الجنايات هتك عرض المجني عليها «سونة . م . أ. ح»، بالقوة حال كونها من ذوي الإعاقة.

الفتاة تستغيث بالأهالي

وأفادت المبلغة بأنها وحال تواجدها بالسوق استطالت يد المتهم مواطن عفتها، وعلى إثر ذلك استغاثت بالأهالي، فتمكنوا من التفرقة بينهما، وأردفت بوجود مقطع مصور للواقعة جرى التقاطة بآلات المراقبة، يثبت الواقعة.

وأفاد الشاهد الثاني إبراهيم عطية رشدي - 47 سنة - خفير نظامي – ومقية الجمالية -مركز الحسينية، بمحافظة الشرقيه بإعادة مشاهدته لما سجلته آلات المراقبة الخاصة به من محتوى متعلق بالواقعة.

القبض على المتهم بهتك عرض فتاة

وتوصلت تحريات الشرطة لصحة ارتكاب المتهم للواقعة على نحو ما شهدت به المبلغة.