«تعليم القاهرة» تعيد فتح باب التحويل بين المدارس مرة أخرى لمدة أسبوع

قرر محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، إعادة فتح باب التحويل بين المدارس مرة أخرى للعام الدراسي الجديد 2022 - 2023، اعتبارا من الغد يوم الأربعاء الموافق 24 أغسطس ولمدة أسبوع كامل.

وأوضح «عطية»، أنه تم فتح باب التحويل بين المدارس مرة أخرى تسهيلًا على أولياء الأمور الذين لم يتمكنوا من التسجيل في المدد السابقة على الموقع الإلكتروني.

رابط الاستعلام عن نتيجة التحويلات بين المدارس في محافظة القاهرة

ويذكر أن مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أعلنت من قبل، عن ظهور نتيجة تحويلات طلاب محافظة القاهرة للعام الدراسي الجديد 2022-2023، كما أنه يمكن للطلبة والطالبات، متابعة الرابط التالي للاستفسار عن نتيجة التحويل بين المدارس عن طريق الرقم القومي، من هنـــــــا.

ضرورة متابعة موقع مديرية تعليم القاهرة

كما أن مديرية تربية وتعليم القاهرة، طالبت أولياء الأمور بمتابعة الموقع الإلكتروني الخاص بالمديرية لمتابعة معرفة النتيجة عند ظهورها، منوهة أنه في حالة قبول الطلب سيرسل رسالة على رقم الموبايل المسجل على موقع التقديم الخاص بالمديرية، بكود الدفع 788، والمقرر الدفع به على ماكينة فوري بمبلغ قدره 100 جنيه.

وأشارت المديرية إلى أنه بعد الدفع في الفوري، يتم إدخال إيصال فوري على الموقع حتى يظهر اسم المدرسة، التي تم القبول بها، مع ضرورة طباعة الاستمارة والتوجه إلى المدرسة التي تم القبول فيها، لاستكمال إجراءات التحويل، وأنه في حالة إرسال رسالة «جار فحص الطلب أو قيد الإجراء»، في هذه الحالة تكون النتيجة لم تظهر حتى الآن، وأنه يجب متابعة الموقع بصفة مستمرة.