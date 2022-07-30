حدوث خطأ في طلب التحويل بين المدارس.. كيف يتصرف ولي الأمر؟

طالبت محافظة القاهرة أولياء الأمور والطلاب ممن قدموا طلبات التحويلات بين المدارس 2022 على الموقع الإلكتروني للمحافظة، وحدث خطأ أثناء التسجيل، ويرغب في تعديل البيانات أو الرغبات، يجب عليه الذهاب إلى مركز المعلومات الموجود داخل الإدارة التعليمية التي تم اختيار التحويل إليها، وليس الذهاب إلى مديرية التربية والتعليم، لتدارك الخطأ وتقديم البيانات الصحيحة، شريطة تقديم طلبات التحويلات المدرسية على الموقع الإلكترونى.

فتح باب التحويلات المدرسية

وتواصل محافظة القاهرة تقديم خدماتها من خلال استمرار فتح باب التقديم أمام الطلاب وأولياء الأمور، لإجراء التحويلات المدرسية إلكترونياً فقط، لجميع مراحل التعليم الرسمية والرسمية لغات، والرسمية المتميزة لغات، من رياض الأطفال والابتدائي والإعدادي والثانوي، وشددت على عدم الالتفات لأية تحويلات تتم خارج هذا الإطار، مع مسئولية ولي الأمر عن البيانات المرفقة بطلب التحويل بين المدارس.

طلب التحويل الإلكتروني

وشددت مديرية التعليم بالقاهرة على أنه لا يصح تقديم طلب التحويلات المدرسية 2022 مرتين، وفي حالة وجود خطأ أو تعديل في البيانات داخل طلب التحويل الإلكتروني، على الطالب أو ولي الأمر التوجه إلى الإدارة التعليمية المطلوب التحويل إليها، ولا يتم تعديل الرغبات بعد طباعة الاستمارة، ويتولى ولي الأمر مسئولية متابعة النتيجة على موقع محافظة القاهرة، الخدمات التعليمية، ويتم الاستعلام عن النتيجة بعد أسبوع من تقديم طلب التحويل المدرسي، ويتم الرد بالقبول أو الرفض، وفي حالة الموافقة، على ولي الأمر طباعة الاستمارة من الموقع، وإرفاقها بالأوراق المطلوبة، والتحويل يتم خلال أسبوع من إعلان النتيجة، ويراعي في التحويلات الأولوية تكون للأكبر سناً طبقاً للكثافات المتاحة، مع إرفاق شهادة ميلاد أصلية بالأوراق المقدمة، وعلى ولي الأمر الالتزام بشروط ومواعيد وقواعد القبول، حتى يتم إنجاز عملية التحويلات المدرسية في المدة المحددة لذلك.