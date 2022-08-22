«التعليم»: تنمية وعي الطلاب بالتغيرات المناخية شرط الحصول على شهادة الصلاحية

وافق الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رئيس مجلس إدارة الأكاديمية المهنية للمعلمين على اعتبار برامج دعم مهارات مديري ووكلاء المدارس في تنمية الوعي الطلابي بالمتغيرات المناخية في ضوء متطلبات التنمية المستدامة، ضمن متطلبات الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي للعام 2023/2022.

وقال وزير التربية والتعليم، إن ذلك في إطار اهتمام الرئيس السيسي، باستضافة مصر للدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ عام 2022، خلال الفترة من 7 – 18 نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ.

وقامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع وزارة البيئة وبدعم من منظمة اليونيسف، بإعداد برنامجي «دعم مهارات المعلمين في تنمية الوعي الطلابي بالمتغيرات المناخية في ضوء متطلبات التنمية المستدامة»، وذلك توحيدا لجهود عمليات التدريب، وحرصا على وقت المعلمين وتفرغهم لعمليات التدريس خلال العام الدراسي، والانتهاء من تدريبهم قدر الإمكان قبل بدء العام الدراسي، والإسراع بعد ذلك في استيفاء متطلبات الحصول على شهادة الصلاحية وإصدار القرار الوزاري الخاص بذلك حرصا على دعم الرضا الوظيفي للمعلمين.

توجيهات للمديريات التعليمية

ووجّه وزير التربية والتعليم، المديريات التعليمية بتنفيذ الآتي:

- التنبيه على شاغلي الوظائف الذين تم تسجيل ترشحهم للترقي إلى وظائف المعلمين للعام 2023/2022 بسرعة الدخول على موقع بيانات کادر المعلم لطباعة إخطارات التدريب لمعرفة موعد ومكان تنفيذ البرنامج التدريبي اللازم ضمن متطلبات الحصول على شهادة الصلاحية للترقي إلى وظائف المعلمين.

- عقد برامج التنمية المهنية اللازمة ضمن متطلبات منح شهادة الصلاحية للترقي إلى وظائف المعلمين في قاعات التدريب بالإدارات التعليمية الواقعة في نطاق مديريتهم اعتبارا من يوم السبت الموافق 2022/8/27 طبقا لعدد المستهدفين في كل مديرية بالتعاون مع فروع الأكاديمية المهنية للمعلمين.

- مدير فرع الأكاديمية مسئول عن تسليم نسخة من قاعدة بيانات توزيع المستهدفين على القاعات التدريبية على نطاق المديرية إلى مدير إدارة التدريب بالمديرية.

- مدير فرع الأكاديمية المهنية للمعلمين مسئول مسئولية كاملة عن توفير قائمة معتمدة بالمدربين المعتمدين في مجال برنامج التغيرات المناخية، وكذلك توفير نسخة إلكترونية من المادة التدربية كاملة، وتسليمهما إلى مدير إدارة التدريب بالمديرية.

- يتم تنفيذ دورتين تدربيتين في القاعة التدريبية الواحد طبقا للخطة المرسلة كالآتي:

الدورة الأولى من 9 صباحا حتى 1 مساء لمدة ثلاثة أيام.

الدورة الثانية من 1.30 إلى 5.30 مساء لمدة ثلاثة أيام.

- يعقد مدير إدارة التدريب جلسات تهيئة للمدربين المعتمدين في مجال تربوي عام الذين جددوا اعتمادهم على برنامج التغيرات المناخية، ويقوم بالتدريب في جلسات التهيئة المدربين المعتمدين في مجال برنامج التغيرات المناخية لمدة يومين من 2022/8/24 إلى 2022/8/25 بقاعات التدريب طرفهم.

توزيع المدربين المعتمدين

- مدير إدارة التدريب بالمديرية مسئول مسئولية كاملة عن توزيع المدربين المعتمدين في مجال برنامج التغيرات المناخية، وكذلك المعتمدين في مجال تربوي عام المشار إليهم في البند السابق على القاعات التدريبية على أن يراعي العدالة بين جميع المدربين.

- يجوز في حالات الضرورة أن يعمل أيا من هؤلاء المدربين طوال أيام الأسبوع.

- التنبيه على مدير إدارة التدريب بمديريتكم بتجهيز القاعات التدريبية اللازمة بالإدارات التعليمية طبقا للخطة المرسلة خلال المدة المحددة لتنفيذ البرنامج على أن يراعي تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا طبقا لتعليمات رئيس الوزراء واختيار قاعات تدريبية تكون جيدة التهوية.

تنفيذ التدريب

- مدير إدارة التدريب مسئول مسئولية كاملة عن تنفيذ التدريب طبقا لخطة التوزيع المرسلة، والإلتزام بها، والسماح للمعلمين المنتدبين إلى محافظات أخرى بحضور التدريب في محافظات انتدابهم إذا رغبوا في ذلك، على أن يقدم إخطار التدريب المدون به محافظته الأصلية مرفقا به خطاب من المدرسة المنتدب إليها في محافظة الانتداب.

- مدير إدارة التدريب بالمديرية مسئول عن تنفيذ برنامج دعم مهارات مديري ووكلاء المدارس في تنمية الوعي الطلابي بالمتغيرات المناخية في ضوء متطلبات التنمية المستدامة في قاعات منفصلة عن قاعات المعلمين طبقا للتوزيع المرسل على أن تستكمل أعداد المتدربين في القاعة من غير المديرين والوكلاء المرشحين للترقي.

- مدير إدارة التدريب مسئول مسئولية كاملة عن تجميع كشوف الحضور والانصراف لكل قاعة تدريبية في نطاق مديريته، والتأكد من اعتمادها على النحو الوارد في البند السابق، وتسلم بحافظة إلى مدير فرع الأكاديمية مع الاحتفاظ بنسخة ورقية للرجوع إليها وقت الحاجة في موعد أقصاه 48 ساعة من انتهاء البرنامج التدريبي في نطاق المديرية.