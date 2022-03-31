«التعليم» تحسم قرار صرف حافز معلمي الصفوف الأولي.. 9 أشهر فقط في السنة

حسم مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مصير حافز تطوير التعليم الذي يتقاضاه معلمو الصفوف الابتدائية الأولى، التي تطبق نظام التعليم الجديد، بعد رفض وزارة المالية استمرار صرف الحافز على مدار العام كاملا، بما في ذلك الأشهر الصيفية «يوليو وأغسطس وسبتمبر».

ننفذ قرار المالية بشأن منح المعلمين 9 أشهر حوافز فقط

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ وزارة التربية والتعليم سوف تنفذ قرار المالية، بشأن منح معلمي النظام الجديد، من رياض الأطفال إلى الصف الرابع الابتدائي، 9 أشهر حوافز فقط، دون أن يكون هناك صرف للأشهر الصيفية، المخصصة كإجازة نهاية العام.

لا تطبيق للقرار بأثر رجعي

وأضاف المصدر، أن قرار وزارة المالية لن يطبق بأثر رجعي، ولن نطلب من المعلمين استرداد الأموال التي حصلوا عليها بالزيادة، لكن سيتم الاتفاق مع المالية على تحديد بدء القرار الجديد، لافتا إلى أنه من المتوقع أن ينتهي الصرف للعام الدراسي الحالي في 30 يونيو المقبل، دون الصرف في الأشهر الصيفية كما كان معتادا من قبل.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضوابط صرف حافز تطوير التعليم لمعلمي الصفوف الأولي وهي كالآتي:-

- توقيع المعلم بالدفتر 20 يوما في الشهر ما عدا فبراير 18 يوما.

- يكون تسجيل الغياب من واقع دفتر الحضور والانصراف.

- كل معلم لم يوقع 20 يوما في الشهر يتم خصم يوم الغياب بمبلغ 40 جنيها لمعلمي الصفوف الأولى الحاصلين على حافز كامل.

- يتم خصم عدد الحصص في يوم الغياب بواقع (11.11) للحصة الواحدة

- لكل فصل 2 معلمين «لغة العربية ورياضيات».

- معلم لغة إنجليزية لكل صف شرط ألا يزيد عن النصاب القانوني للمعلم، علما بأن لكل فصل 4 حصص لغة إنجليزية في الأسبوع.