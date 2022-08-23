طلاب الثانوية العامة الدور الثاني يؤدون امتحاني الاقتصاد والإحصاء اليوم

لليوم الرابع على التوالي، يؤدى طلاب الصف الثالث الثانوي امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2022 الشعبتين العلمية والأدبية، اليوم الامتحان في مادة الاقتصاد فترة أولى، ومادة الإحصاء فترة ثانية بإجمالي 2890 طالبًا وطالبة.

امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2022.. الاقتصاد ساعة ونصف

يبدأ امتحان الاقتصاد لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية في الساعة التاسعة صباحاً ويستمر لمدة ساعة ونصف على أن ينتهي العاشرة ونصف صباحاً، ويبدأ امتحان الإحصاء في الساعة الحادية عشر ويستمر لمدة ساعة ونصف وفقاً للجدول المعلن من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

فيما يؤدي طلاب الثانوية العامة بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا شعبة العلوم مادة مقايس المفاهيم «الجيولوجيا»، ويؤدى طلاب شعبة الرياضيات امتحان مقايس المفاهيم «الرياضيات التطبيقية»، ويؤدى طلاب مدارس المكفوفين امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى «ورقة أولى».

عمليات التعليم تتابع وصول أوراق الأسئلة

وأكدت الغرفة المركزية بوزارة التربية والتعليم، أن غرفة العمليات بوزارة التعليم تتابع منذ صباح اليوم وصول أوراق الأسئلة الخاصة بمادتي الاقتصاد والإحصاء للثانوية العامة الدور الثاني للجان الامتحانية في المواعيد المحددة.

وقالت غرفة العمليات بالوزارة، أنه يتم التواصل مع مديري غرف العمليات المحلية بجميع المحافظات على مستوي الجهورية قبل بدء الامتحان للاطمئنان على تواجد ممثلي وزارة الداخلية أمام اللجان تأمين مقار وسير العملية الامتحانية دون أي معوقات أو مشكلات.

- طلاب الثانوية العامة الدور الثاني 2022 يحصلون على 50% من الدرجة الفعلية في المادة التي رسب فيها.

- حالة واحدة يحصل فيها الطالب على الدرجة الفعلية كاملة بامتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2022، إذا كان لديه عذر مرضي أو قهري ، وتم إثبات ذلك بالمستندات.

- إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة الدور الثاني ما يقرب الـ157 ألف طالب وطالبة، في 300 لجنة.