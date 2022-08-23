«الإحصاء»: 14.7% ارتفاعا في حالات الطلاق 2021 

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء، النشرة السنوية لإحصاءات الزواج والطلاق لعام 2021، حيث أشارت النشرة الى أنّ عدد عقود الزواج بلغت 880 ألفا و41 عقدا عام 2021 مقابل 876 ألفا و15 عقدا عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 0.5%، بينما بلغت عدد حالات الطلاق 254 ألفا و777 حالة عام 2021 مقابل 222 ألفا و36 حالة عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 14.7%.

ومن أهم مؤشرات النشرة ما يلي:

أولا: عقود الزواج

1. عقود الزواج طبقا للحضر والريف:

بلغ عدد عقود الزواج في الحضـر 359806 عقدا عام 2021 تمثل 40.9% من جملة العقود مقابل 357832 عقدا عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 0.6%.

بلغ عدد عقود الزواج في الريف 520235 عقدا عام 2021 تمثل 59.1% من جملة العقود مقابل 518183 عقدا عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 0.4%.

2. عقود الزواج طبقا لفئات السن:

‌أ. بالنسبة للأزواج:

سجلت أعلى نسبة زواج في الفئة العمرية (من 25 إلى أقل من 30 سنة) حيث بلغ عدد العقود بها 352259 عقدا تمثل 40% من جملة العقـود، بينما كانت أقل نسبة زواج في الفئة العمرية (70 سنة فأكثر) حيث بلغ عدد العقود بها 4662 عقدا تمثل 0.5% من جملة العقود وقد بلغ متوسط سن الزوج 30.7 سنة عام 2021.

‌ب. بالنسبة للزوجات:

سجلت أعلى نسبة زواج في الفئة العمرية (من 20 إلى أقل من 25 سنة) حيث بلغ عدد العقود بها 333679 عقدا تمثل 37.9% من جملة العقود، بينما كانت أقل نسبة زواج في الفئة العمرية (65 سنة فأكثر) حيث بلغ عدد العقود بها 999 عقدًا تمثل 0.1% من جملة العقود، وبلغ متوسط سن الزوجة 24.7 سنة عام 2021.

3. عقود الزواج طبقا للحالة التعليمية:

بالنسبة للأزواج:

سجلت أعلى نسبة زواج بين الحاصلين على شهادة متوسطة حيث بلغ عدد العقود بها 331742 عقدا بنسبة 37.7%، بينما كانت أقل نسبة زواج في الحاصلين على درجة جامعية عليا حيث بلغ عدد العقود بها 831 عقدا بنسبة 0,1% من جملة العقود.بالنسبة للزوجات:

سجلت أعلى نسبة زواج بين الحاصلات علي شهادة متوسطة حيث بلغ عدد العقود بها 262676 عقدا بنسبة 29.8%، بينما كانت أقل نسبة زواج بين الحاصلات على درجة جامعية عليا حيث بلغ عدد العقود بها 696 عقدا بنسبة 0,1% من جملة العقود.

4. معدل الزواج:

هو عدد عقود الزواج التي تمت خلال العام لكل 1000 من السكان في منتصف نفس العام، وتشير الإحصائية إلى:

- بلغ معدل الزواج على مستوى الجمهورية 8.6 في الألف عام 2021 مقابل 8.7 في الألف عام 2020.بلغ معدل الزواج بالحضر 8.2 في الألف عام 2021 مقابل 8.3 في الألف عام 2020.

- بلغ معدل الزواج بالريف 8.9 عام 2021 مقابل 9 في الألف في عام 2020.

- بلغ أعلى معدل زواج 13.8 في الألف بمحافظة القاهرة، بينما بلغ أقل معـدل زواج 4.7 في الألف بمحافظة الجيزة.

ثانيا: حالات الطلاق في 2021

1. إجمالي حالات الطلاق طبقا للحضر والريف:

بلغ إجمالي عدد حالات الطلاق في الحضر 144305 حالة عام 2021 تمثل 56.6% من جملة حالات الطلاق مقابل 124772 حالة عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 15.7%.

بلغ عدد حالات الطلاق في الريف 110472 حالة عام 2021 تمثل 43.4% من جملة حالات الطلاق مقابل 97264 حالة عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 13.6%.

2. إشهادات الطـلاق في مصر 2021

بلغ عـدد إشهادات الطلاق 243583 إشهادا عام 2021 مقابل 213950 إشهادا عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 13.9%

أ- إشهادات الطلاق طبقا للحضر والريف:

بلغ عدد إشهادات الطلاق فى الحضر 133417 إشهادا عام 2021 تمثل 54.8% من جملة الإشهادات مقابل 116845 إشهادا عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 14.2%.

بلغ عدد إشهادات الطلاق في الريف 110166 إشهادا عام 2021 تمثل 45.2% من جملة الإشهادات مقابل 97105 إشهادا عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 13.5%.

ب- إشهادات الطلاق طبقا لفئات السن:

بالنسبة للمطلقين:

سجلت أعلى نسبة طلاق فى الفئة العمرية (من 30 إلى أقل من 35 سنة) حيث بلغ عدد الإشهادات بها 48342 إشهادا بنسبة 19.8%، بينما سجلت أقل نسبة طلاق في الفئة العمرية (من 18 إلى أقل من 20 سنة) حيث بلغ عدد الإشهادات بها 390 إشهادا بنسبة 0,2% من جملة الإشهادات وقد بلغ متوسط سن المطلق 40.1 سنة عام 2021.

بالنسبة للمطلقات:

متوسط السن للمطلق والمطلقة خلال الفترة (2017 ـ 2021)سجلت أعلى نسبة طلاق فى الفئة العمرية (من 25 إلى أقل من 30 سنة) حيث بلغ عدد الإشهادات بها 43427 إشهادا بنسبة 17.8%، بينما سجلت أقل نسبة طلاق في الفئة العمرية (65 سنة فأكثر) حيث بلغ عدد الإشهادات بها 1637 إشهادا بنسبة 0,7% من جملة الإشهادات وقد بلغ متوسط سن المطلقة 33.8 سنة عام 2021.

جـ - إشهادات الطلاق طبقا للحالة التعليمية:

بالنسبة للمطلقين:

سجلت أعلى نسبة طلاق بين الحاصلين على شهادة متوسطة حيث بلغ عدد الإشهادات بها 86404 إشهادا تمثل 35.5%، بينما سجلت أقل نسبة طلاق بين الحاصلين على درجة جامعية عليا حيث بلغ عدد الإشهادات بها 338 إشهادا بنسبة 0,1% من جملة الإشهادات.

بالنسبة للمطلقات:

سجلت أعلى نسبة طلاق بين الحاصلات على شهادة متوسطة حيث بلغ عدد الإشهادات بها 79871 إشهادا تمثل 32.8%، بينما سجلت أقل نسبة طلاق بين الحاصلات على درجة جامعية عليا حيث بلغ عدد الإشهادات بها 253 إشهادا بنسبة 0,1% من جملة الإشهادات.

3. أحكام الطلاق النهائية:

بلغ عدد أحكام الطلاق النهائية 11194 حكما عام 2021 مقابل 8086 حكما عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 38.4% من جملة الأحكام.بلغ عدد احكام الطلاق فى الحضر 10888 حكم عام 2021 تمثل97.3% من جملة الاحكام مقابل 7927 حكم عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 37.4%. بلغ عدد احكام الطلاق فى الريف 306 حكم عام 2021 تمثل2.7% من جملة الاحكام مقابل 159 حكما عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 92.5%.

سجلت أعلى نسبة طلاق بسبب الخلع حيث بلغ عدد الأحكام بها 9197 حكما بنسبة 82.2%، بينما سجلت أقل نسبة طلاق بسبب حبس الزوج حيث بلغ عدد الأحكام بـها 3 أحكام تمثل 0,03% من جملة الأحكام النهائية.

4. معدل الطلاق:

هو إجمالي عدد حالات الطـلاق (إشهادات + احكام الطلاق النهائية) التى تمت خلال العام لكل ألـف من السكان في منتصف نفـس العام، وتشير الإحصـائية إلى:

بلغ معدل الطلاق الخام 2.5 في الألف عام 2021 مقابل 2.2 في الألف عام 2020.

بلغ معدل الطلاق بالحضر 3.3 فى الألف عام 2021 مقابل 2.9 في الألف عام 2020.

بلغ معدل الطلاق بالريف 1.9 في الألف عام 2021 مقابل 1.7 في الألف عام 2020.

بلغ أعلى معدل طلاق 5.4 فى الألف بمحافظة القاهرة، بينما بلغ أقل معدل طلاق 1.1 في الألف بمحافظة أسيوط.