10 حقوق للمرأة في حالة الطلاق طبقا لقانون الأحوال الشخصية.. بينها أجر حضانة

بعد أن تتأخذ الزوجة قرار الانفصال عن شريك حياتها بعد سنوات من الحب والعشرة، بسبب الضغط الذي يقع عليها بسبب الخلافات الأسرية التي تحدث، وينتهي بينهما الرباط المقدس الذي جمعهما، تقع الزوجة بعد الطلاق في ضغط من نوع آخر، وترصد «الوطن» خلال هذا التقرير 10 حقوق وضعها قانون الأحوال الشخصية للمرأة بعد طلاقها.

10 حقوق للمرأة بعد الطلاق

حسب المحامي علي محمود المختص في شئون الأسرة والاحوال الشخصية، قال: إن هناك 10 حقوق للمرأة من أهمها بعد الطلاق هي مؤخر الصداق المثبت في عقد الزواج أو بشهادة الشهود، ويليها نفقة المتعة وتقدر بـ24 شهرًا من النفقة الشهرية، نفقة العدة وتقدر بنفقة 3 شهور من النفقة الشهر، ونفقة الغذاء ومسكن الزوجية أو غيره والكسوة لها والأطفال إن وجد، ونفقة مصاريف علاجية، وحينها تقوم الزوجة بتقديم وثيقة الزواج، وما يفيد بيسار حال الزوج.

أجر حضانة للمطلقة

وأضاف المحامي خلال حديثة مع «الوطن» أن من حقوق الزوجة أيضًا هو أجر حضانة لها بعد الطلاق مقابل حضانتها للصغير، ولها الحق في أجر الرضاعة، ونفقة للصغار حسب يسار الزوج بعد عرض ممتلكاته أو راتبه، وأيضا شهرية لصغار لا تقل عن الحد الأدنى اللازم لمعيشتهم والمستوى الذي يلبي احتياجاتهم، حتى انتهاء سن الحضانة، ولهم أيضا الحق في الإقامة بمسكن الزوجية الذي يتكفل به الزوج حتى انتهاء حضانتهم، وبناء على ذلك يكون للزوجة الحاضنة الحق في البقاء في مسكن الزوجية حتى انتهاء سن الحضانة، سواء كانت الحاضنة الأم أو أم الأم.

نفقة تعليم وعلاج للصغار

وأشار المحامي إلى أن النفقة تشمل أيضًا مصروفات علاج للصغار، والأمر الذي لا شك فيه هو التكفل بنفقات ومصرفات تعليم الصغار وفي المدرسة التي تليق به، حسب يسار حال الزوج، بالإضافة إلي مصروفات ملابسهم على الأقل مرة صيف ومرة في الشتاء.