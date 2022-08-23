المركزي يفند مزاعم «ضغوط النقد الأجنبي» على مصر.. توفير 23.6 مليار دولار في 3 أشهر

كشفت بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي المصري، أنَّ البنوك العاملة في السوق المحلية وفرت خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي «يناير – مارس 2022»، قرابة 23.6 مليار دولار من النقد الأجنبي لغطاء عمليات الاستيراد، مقابل 22.4 مليار دولار في الربع الثاني «أكتوبر – ديسمبر 2021».

اندلاع الحرب الروسية.. 24 فبراير

الربع المالي المذكور شهد اندلاع الحرب الروسية – الأوكرانية فجر يوم 24 فبراير 2022، مخلفة ضغوط وتداعيات اقتصادية عالمية، ودخول قرار فتح الاعتمادات المستندية حيز التنفيذ 1 مارس 2022، ورغم ذلك، تكشف بيانات الربع المالي «يناير – 31 مارس 2022» عن غطاء نقدي أجنبي وفير للواردات.

مستندات البنك المركزي المصري تؤكد توافر النقد الأجنبي

النشرة الشهرية الصادرة عن «المركزي» فنَدت مزاعم وجود قوائم لحظر استيراد سلعاً ترفيهية، كانت قد جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، بدعوى عدم توافر النقد الأجنبي وتطبيق «المركزي» قرارات الاعتمادات المستندية، إذ تُبين النشرة أنَّ البنوك موَّلت خلال الربع المذكور عمليات استيراد أكبر من أي ربع مالي سابق في السنة المالية، رغم اندلاع الحرب الروسية – الأوكرانية، وما تبعها من ضغوط على موارد النقد الأجنبي.

وأوضحت نشرة البنك المركزي المصري، أنَّ فاتورة الاستيراد في الربع المالي الأول من العام المالي الماضي «يوليو – سبتمبر 2021» كانت 19.9 مليار دولار، وارتفعت في الربع الثاني «أكتوبر – ديسمبر 2021» لتصبح 22.4 مليار دولار، وصولاً إلى 23.6 مليار دولار في الربع الثالث «يناير – مارس 2022».

واستوردت مصر خلال الربع الثالث من العام المالي 2021-2022، بما قيمته 3.1 مليار دولار وقود، و563.4 مليون دولار من القمح، و60.4 مليون دولار خامات حديد، و795 مليون دولار ذرة، و31.5 مليون دولار سكر، و114.1 مليون دولار هواتف ذكية وأجهزة اتصالات، وحواسيب آلية 184.6 مليون دولار، و547 مليون دولار سيارات، و151.8 مليون دولار أجهزة كهربائية منزلية، وتليفزيونات 362.5 مليون دولار.

ضمت قائمة السلع المستوردة خلال «يناير – مارس 2022»، أدوية بـ844.1 مليون دولار، و522.4 لحوم، مستحضرات صيدلية وأمصال بـ391.9 مليون دولار، وملابس جاهزة بـ139.8 مليون دولار، وألبان ومنتجاته بـ234.8 مليون دولار، و111.3 خيوط، 84 مليون دولار شاي، و173.5 أسماك، و105.2 صابون، و429.6 مليون دولار أقمشة.

«التاجوري»: ارتفاع الاستيراد على أساس ربع سنوي في مصر

من جهته، قال محسن التاجوري، نائب رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة، إنَّ الاستيراد في مصر ارتفع خلال الفترة من يناير وحتى مارس 2022 على أساس ربع سنوي، متوقعاً أن تشهد الفترة المقبلة انفراجة في استيراد السلع الأساسية والسلع الوسيطة، مع وفرة حصيلة النقد الأجنبي.

وأضاف «التاجوري» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ المستوردين يتجهون إلى البنوك للحصول على العملة الصعبة وتحديداً الدولار، بعد قرار البنك المركزي بالعمل بالاعتمادات المستندية، ما ساهم في القضاء على السوق السوداء للعملة، متوقعًا أنَّ تشهد الشهور المقبلة المزيد من التسهيلات ليعاود المستوردون العمل بأحجام كبيرة ويشهد سوق استيراد السلع الكمالية والضرورية انتعاشة.

كما أكّد أنَّ التوقيت الذي أصدَر فيه «المركزي» قراره بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ عمليات الاستيراد والعمل بالاعتمادات المستندية، تزامن مع ذروة الأزمة الروسية الأوكرانية، واستهدف حماية المستوردين من مخاطر مستندات التحصيل، وضبط إيقاع السوق.