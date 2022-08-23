تراجع الإنتاج العالمي من الصلب بنسبة 6.5% في يوليو الماضي مدفوعًا بالركود

تراجع إنتاج العالم من الصلب الخام بنحو 6.5% في شهر يوليو الماضي، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، بدافع من مخاوف الركود وتباطؤ الطلب العالمي.

وأظهر تقرير الاتحاد العالمي للصلب الصادر اليوم - تلقت «الوطن»، نسخة منه - أن إجمالي إنتاج الدول التي قدمت بياناتها وعددها 64 دولة بلغ 149.3 مليون طن في يوليو الماضي، وقال التقرير إن إنتاج منطقة الشرق الأوسط شهد نموًا بنسبة 24.2% بكمية بلغت 3.2 مليون طن، كما أنتجت أفريقيا 1.2 مليون طن بانخفاض 5.4%.

الاتحاد الأوروبي ينتج 11.7 مليون طن من الصلب

وأنتجت آسيا وأوقيانوسيا 110.1 مليون طن، بانخفاض 5.2%، بينما أنتج الاتحاد الأوروبي 11.7 مليون طن، بانخفاض 6.7 %، فيما أنتجت دول أوروبا من خارج الاتحاد 3.5 مليون طن، بانخفاض 16.5%، بينما أنتجت أمريكا الشمالية 9.6 مليون طن، بانخفاض 5.4%، وبلغ إنتاج روسيا ودول الكومنولث المستقلة وأوكرانيا 6.4 مليون طن، بانخفاض 29.1%، فيما أنتجت أمريكا الجنوبية 3.6 مليون طن، بانخفاض 7.8%.

تباطؤ الاقتصاد الصيني

وكانت الصين - ثاني أكبر اقتصاد في العالم - أعلنت عن بيانات اقتصادية سلبية قبل أيام، عززت من مخاوف الركود وتراجع الاقتصاد.

ووفقًا للتقرير، سيطرت التراجعات على إنتاج أكبر 10 لاعبين في سوق الصلب العالمية، حيث أنتجت الصين 81.4 مليون طن في يوليو الماضي، بانخفاض 6.4% عن يوليو 2021، وأنتجت اليابان 7.3 مليون طن، بانخفاض 8.5 %، كما أنتجت الولايات المتحدة 7 ملايين طن بانخفاض 6.4%.

وأشارت تقديرات الاتحاد إلى أن روسيا أنتجت 5.5 مليون طن، بانخفاض 13.2%، وأنتجت كوريا الجنوبية 6.1 مليون طن، بانخفاض 0.6 %، وألمانيا 3 ملايين طن، بانخفاض 2%، كما أنتجت تركيا 2.7 مليون طن بانخفاض 20.7%، والبرازيل 2.8 مليون طن بانخفاض 8.7%.

في المقابل ارتفع الإنتاج في إيران، حيث بلغ 2 مليون طن بزيادة 34.1%، وأنتجت الهند 10.1 مليون طن، بزيادة 3.2%.